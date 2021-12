Il gruppo di Renzi alla Camera si allarga: due deputate passano con Italia Viva

Il gruppo parlamentare di Italia Viva alla Camera si allarga e guadagna due deputati, in vista della partita per l’elezione del Capo dello Stato.

A rimpolpare la truppa renziana in Parlamento sono due donne, Flora Frate e Maria Teresa Baldini. La prima è stata eletta con il Movimento 5 Stelle ed espulsa nel gennaio del 2020 per le sue posizioni sui rimborsi. Poi la parlamentare napoletana, 37 anni, è transitata in Azione, prima di passare al gruppo misto nel maggio scorso.