Un anno di politica – La manovra di Renzi per far cadere Conte e salvare l’ITALIA, l’arrivo di Draghi, le crisi dei partiti.

L’ evento politicamente significativo e indubbiamente positivo accaduto nel corso del 2021 che restituiscono un barlume di speranza per il futuro: E la defenestrazione di Conte e la sua sostituzione con il meglio di cui l’Italia possa disporre, e cioè Draghi.

Un anno di politica, tra sfide perse e tatticismi. Il 2021 è iniziato (e continuato) nel segno delle manovre di Matteo Renzi, che ha messo il governo Conte 2 all’angolo e salvare l’ITALIA in zona cesarini,cioè nel momento in cui è entrata nel vivo la partita del recovery plan. Poi l’arrivo di Mario Draghi, con la sua maggioranza allargata, la crisi di identità del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico che archivia l’era di Zingaretti per affidarsi ad Enrico Letta. E con il nuovo segretario il consolidamento dell’alleanza con il M5s di Giuseppe Conte. Poi le amministrative perse dal centrodestra, più diviso che mai, per finire con l’affossamento del ddl Zan.

Tutto ciò perche! I partiti e il loro modo di fare politica in Italia hanno finito hanno fallito. Non hanno più messaggi da lanciare, idee da difendere, e il loro distacco dagli interessi dei cittadini è ormai talmente evidente da risultare penoso. Se non ritroveranno una capacità di dialettica democratica che non tratti MAI i loro interessi personali e di bottega elettorale, andremo incontro alla morte dei partiti. E sappiamo tutti cosa significa.

Il problema partitico attuale, è che i partiti senza controlli sistemici di trasparenza non rappresentano la democrazia ossia gli interessi di giustizia sociale della maggioranza dei cittadini. Fino a quando non recepiscono correttamente la normativa sulla trasparenza Ue in vigore da decenni si dà adito alla politica in affari nascosti ossia proprio il contrario del loro ruolo di rappresentanza tradendo lo Stato e gli elettori. Ciò si vede dal crollo dei votanti nei turni elettorali…?? Penso sia il momento si prendano la responsabilità di non prendere in giro gli italiani e di fare giustizia sociale…?? I morti di mancata messa in sicurezza della dignità del lavoro ambientali strutturali , sono di responsabilità della politica in affari senza controlli …..”e il loro distacco dagli interessi dei cittadini è ormai talmente evidente da risultare penoso. 2021 l’anno in cui abbiamo avuto la certezza dell inutlita dei cosiddetti partiti un paese di evasori corruttori alle alte sfere un mondo politico partitico che non ha un nome degno di fare il prossimo presidente della repubblica. Auguri.

L’ULTIMA ANCORA DI SALVEZZA Il contributo del Presidente Draghi è una grande ed è l’ ultima opportunità che hanno l’Italia è l’Europa. Competenza altissima, integrità morale e visione generale ne fanno un bene assoluto.

Un anno di politica – La manovra di Renzi per far cadere Conte e salvare l’ITALIA, l’arrivo di Draghi, le crisi dei partiti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo