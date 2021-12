Bonomi: “Obbligo vaccinale, ora o mai più”Il presidente di Confindustria: penso si debba fare, il governo è ancora in tempo.

Ha ragione, ci vuole l’obbligo vaccinale. E’ una necessità inderogabile.E’ chiaro che la situazione e’ grave e non stiamo meglio degli altri, governo in ritardo sull’obbligo vaccinale.Purtroppo è facile a dirsi, ma di difficile attuazione. Se avessimo ancora la cricca precedente avremmo avuto un disastro come in Brasile. L’unico senatore morto di covid e no vax convinto è stato eletto coi 5S. Stendiamo un velo pietoso sulle mattane della signora no vax ex pentastellata. Il generale Figliuolo ha portato avanti la campagna vaccinale in modo egregio, ampliando da poche centinaia a circa 3mila punti vaccinali, senza spese aggiuntive (le primule sarebbero costate quasi mezzo miliardo), mettendo a disposizione la logistica dell’esercito. Io stessso sono stato vaccinato nella sede dell’aeronautica militare di Milano. Un’autentica fortuna il cambio di passo.

SI. Ha ragione, ci vuole l’obbligo vaccinale. E’ una necessità inderogabile.Visto anche i risultati prodotti dai vaccini salvavita non comprendo per quale motivo il governo non abbia voluto assumersi la responsabilità di legiferare in tal senso.

O lo fate o buttate alle ortiche la legge che lo prevede. O aspettate che arrivi Ebola?

Ok forse.Perché oggi c’é una schiera di furbi senza scupoli che cerca solo il modo di fare soldi e tanti inventandosi chissà quali strascichi, avallati da altrettanti medici ed avvocati senza scrupoli. Con questo non voglio dire che non ci siano effettivamente casi di reazioni inaspettate ma dimmi voi se esiste un qualcosa dove si puo’ affermare il rischio 0 al 100% Il livello di onestà globale scende.

Abbiamo ereditato l’arte dello scrocco legale dagli stellestrisce, che fanno e vincono processi milionari per il solo fatto che sul libretto di istruzioni di un forno a microonde non c’é scritto che non si deve mettere un gatto bagnato ad asciugare nel microonde o non si deve mettere in lavatrice per lavarlo e poi usare la centrifuga per levare l’acqua.

Tutti gli altri vaccini (poliomielite scarlattina ecc ) quanto ci hanno messo per metterli a punto sperimentandoli proprio sull’uomo ?

L’essere umano evolve e le malattie (ammettendo che questa porcheria sia naturale) evolvono pure, gli anticorpi, naturali o no tengono o cercano di tenere a bada l’aggressore ma non lo distruggono

Tu novacx non sei ignorante ma sei peggio degli ignoranti perché sai benissimo come vanno le cose ma sguazzi nel voler portare avanti delle FALSE teorie pericolose per la salute pubblica e purtroppo c’é chi ti crede.

L’obbligo che Bonomi di essere intelligente! quando scatterà?

