CAZZO HA SCOPERTO L’ACQUA CLDA.Quirinale, Bettini: “Ha ragione Renzi, la maggioranza per un presidente non deve essere per forza la stessa di governo”

Il dirigente nazionale del Pd condivide le parole del leader di Italia viva a Repubblica sull’elezione del capo dello Stato

Le partite politiche italiane, che meraviglia…. discorsi a nuora perché suocera intenda … qui lo dico e qui lo nego ….. il metodo, il metodo! No, anzitutto il nome!….. le convergenze ampie, parallele, i vertici e controvertici …. microfoni e taccuini che ansiosamente si affollano sotto al naso del politico-chiave del momento e della partita, che si gode i suoi cinque minuti di popolarità … Draghi ar Colle, no Draghi a Palazzo Chigi, no Draghi a tutti e due, no Draghi a spasso …. Qui Rimale, a voi Montecitorio …. e noi che senza pagare una lira ce godiamo sto spettacolo!! Ma.Le idee buone della politica partitica provengono sempre da una sola persona con sale in zucca: Renzi. Se fosse dipeso dal pingue stratega del Pd, ora avremmo il Conte ter facente funzione, Casalino alla Propaganda, Ciampolillo all’ Agricoltura, M. Rosaria Rossi alla Famiglia, la riconfermata Azzolina e Boccia, De Falco, De Petris, Nugnes, Fattori, Fratoianni nel governo a vario titolo .Uno scenario da incubo, tale da far impallidire maestri dell’ orrore del calibro di Edgar Allan Poe ed H.P. Lovecraft, amici .

E’ GIA’ LA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI CHE BETTINI DA RAGIONE A RENZI. Dico Bettini, non lo crederesti mai. L’altro giorno disse. io Renzi lo combatto ma devo riconoscere che è un grande politico ed ha fatto cose ottime. Pensa Te lo ha detto il braccio destro di Letta e Zingaretti.

Pochi giorni fa CALENDA, che per motivi di posizionamento si trova nella stessa area politica della Sinistra Democratica-Centro ed avrebbe tutti i motivi per sminuirlo, ha detto con notevole onestà intellettuale: A volte non sono d’accordo con Renzi, ma il suo governo è stato il migliore da molti molti anni.

Certo che uno come Renzi se non ci fosse stato avremmo dovuto inventarlo. Il problema con Renzi è che in Parlamento ce n’è uno solo ed invece ce ne vorrebbero 24. Fra tutti i 960 personaggi che affollano il Parlamento, se ci pensiamo, anche senza sforzarci troppo, è quello che in assoluto ha fatto più di tutti, molto di più, per il Paese e per noi tutti. Tutto questo mica lo dico io, lo pensano Salvini Meloni Letta Bersani Conte, ma non ve lo possono dire.

Sull’elezione del prossimo capo dello Stato, Goffredo Bettini dà ragione a Matteo Renzi. “La maggioranza per un presidente non deve per forza coincidere con la maggioranza dell’attuale governo”. Il dirigente nazionale del Pd si esprime sulle prospettive dell’elezione del presidente della Repubblica. Parla di “percorso ancora incerto” e sostiene che la discussione sui nomi “si è aperta in anticipo”. Poi, in un editoriale pubblicato dal Foglio, si sofferma sul sogno di Silvio Berlusconi di salire al Colle. “Non entro nel merito di questa candidatura che naturalmente la sinistra non può accettare e, anzi, combatterà. Ma la cosa certa è che quella di Berlusconi è una candidatura politica” ma “per una serie di ragioni che qui non elenco, credo difficile che vada a buon fine tale tentativo. A quel punto – prosegue – si aprirebbe uno spazio politico per una iniziativa dei partiti”.

Per Bettini, “la figura in campo più forte e naturale resterebbe quella di Mario Draghi. Ma il tema è se tale figura emergerà come la continuità della fase emergenziale, che lo stesso Draghi ritiene conclusa, con un sovraccarico di compiti e di aspettative che anche nei prossimi anni oggettivamente toglierebbero sovranità al conflitto politico, oppure se essa rappresenterà una fase nuova e un supporto e stimolo per una inedita democrazia dei partiti”. Ciò detto, “l’altra via possibile sarebbe uno scatto di volontà dei più importanti leader politici italiani per indicare una soluzione diversa da quella di Draghi, in grado di ottenere la maggioranza in Parlamento – rileva il dirigente dem – Se si dovesse arrivare a questo punto, mi pare essere la scelta meno indicata la ricerca di una figura dai contorni incerti, scolorita, nella speranza che si riveli sostanzialmente debole e ininfluente sul sistema politico e proprio per questo votabile da tutti”. E parlando di Mario Draghi aggiunge: ”Italia esce più forte e credibile da ultimo anno di governo, merito è di Draghi ma molto di buono impostato e realizzato da Conte II. Politica e partiti hanno annaspato come non mai. L’emergenza ha ridotto i partiti italiani a un ruolo meno sostanziale, lo scacchiere in cui si muovono è obbligato, perimetrato da un leader della statura di Mario Draghi”.

Quirinale, Bettini: "Ha ragione Renzi, la maggioranza per un presidente non deve essere per forza la stessa di governo"

