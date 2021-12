Ed ecco perché ora come ora Draghi non può andare al Quirinale. Forse a fine legislatura,se verra modificata la carta costituzionale.

Draghi non può andare al Quirinale. Per ragioni squisitamente istituzionali. Farlo significherebbe snaturare l’impianto costituzionale del nostro sistema politico, svendendo il prestigio dell’istituzione politica più importante per motivi rispettabili ma pur sempre pragmatici e di corto respiro. Garantire la stabilità dei conti, presiedere alla corretta implementazione del PNRR, ecc.

Diciamolo ancora una volta: l’Italia è una Repubblica parlamentare, non presidenzialista. Il nostro sistema politico, per quanto fragile, si regge su un principio molto chiaro, ovvero che la prima carica dello stato non ha potere esecutivo ma di mera garanzia. Presiede il CSM, dichiara la guerra, può sciogliere le camere, nomina il Presidente del Consiglio, promulga le leggi approvate dal Parlamento, ecc. Può svolgere questi indispensabili ruoli di garanzia proprio perché è fuori dalla mischia dell’azione. Egli non governa. Sovrintende, al massimo, all’esercizio degli altri poteri, ciascuno sovrano nella propria sfera di autonomia. Non interferisce nell’esercizio corrente dei poteri esecutivo, legislativo, o giudiziario. È un arbitro e non un giocatore.

Il suo ruolo non è e non può essere esecutivo perché solo a questa condizione, di essere fuori dalla mischia, il presidente della Repubblica può esercitare il proprio ruolo di arbitro imparziale dotato. Proprio questo status di attore super partes gli conferisce quell’autorità morale che si è rivelata più volte indispensabile per risolvere i conflitti politici e sociali più gravi. Si tratta di un ruolo fondamentale, indispensabile, il solo che sino ad ora si è rivelato capace di traghettato il paese fuori dai suoi momenti più bui.

Se Draghi muovesse da Palazzo Chigi al Quirinale l’equilibrio che regge l’edificio costituzionale sarebbe di fatto compromesso. Per poter continuare ad esercitare il proprio ruolo di guida autorevole, infatti, Draghi dovrebbe, ancorché informalmente, portare al Quirinale funzioni esecutive che sono di competenze esclusiva di Palazzo Chigi. Senza questa violazione degli equilibri costituzionali, Draghi non potrebbe continuare a fare ciò per cui si desidera farlo diventare Presidente della Repubblica, ovvero prendere decisioni esecutive, cioè governare.

Il paradosso sta tutto qui: nel voler Draghi al Quirinale per prolungare gli effetti positivi del suo ruolo come capo dell’esecutivo quando il ruolo del presidente della Repubblica è tutt’altro.

Non solo Draghi presidente della Repubblica non avrebbe l’autorità per indirizzare l’esecutivo ma, più gravemente, questa forzatura degli equilibri produrrebbe un gravissimo vulnus istituzionale.

Da esattamente trent’anni, quando esplose Mani Pulite, l’Italia è nel mezzo di una transizione incompiuta che ha visto succedersi riforme sempre parziali e non coordinate (del sistema elettorale, della composizione delle Camere, del potere delle Regioni). In questo quadro, solo la presidenza della Repubblica, come carica istituzionale, ha permesso di tenere fermo il timone e garantire stabilità al Paese. Compromettere questo ancoraggio in cambio di un po’ di Draghi in più rappresenta una visione miope e di corto periodo le cui conseguenze di lungo periodo sono imprevedibili.

A questo argomento istituzionale contro l’elezione di Draghi a presidente della Repubblica si aggiunge poi un argomento pragmatico: oltre che essere istituzionalmente catastrofica, questa soluzione sarebbe anche inutile. Comprometteremmo le nostre istituzioni politiche in modo irreversibile senza nemmeno ottenere i risultati che desideriamo.

Questa soluzione, al massimo, garantirebbe la sopravvivenza dell’attuale compagine di governo fino alle elezioni del 2023.

Con l’elezione di un nuovo parlamento e di un nuovo esecutivo, quale sarebbe il margine di manovra di Draghi Presidente della Repubblica? E’ difficile pensare che la sua capacità di persuasione, una volta scollegata dal potere formale, sarebbe sufficiente a dare al nuovo governo un chiaro indirizzo.

Più probabilmente, Draghi diventerebbe il facile capro espiatorio di leader politici di nuovo esposti alla ricerca del consenso, non totalmente liberi di agire a loro discrezione, tentati dalla ricerca di un colpevole su cui scaricare la responsabilità di scelte inevitabili di cui non vogliono assumersi la paternità. Ecco allora che il nonno d’Italia prenderebbe il posto dell’Europa: ciò che una volta i partiti dicevano di fare perché ‘ce lo chiede l’Europa’, ora potrebbero più semplicemente dire di farlo perché ‘ce lo chiede Mario Draghi’.

Il risultato sarebbe una sistematica e profonda delegittimazione della carica più importante della nostra Costituzione, la perdita dei quell’aura morale possibile in quanto e soltanto perché il presidente della Repubblica è un player fuori della mischia.

Si lasci dunque Draghi a fare il suo dovere fino alla scadenza naturale del suo mandato. La politica ha il dovere di riprendere le proprie funzioni come sempre ha fatto dopo l’intervento di Presidenti del Consiglio dal profilo super partes. Prima di Draghi ci sono stati Lamberto Dini, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Monti. Tecnici prestati alla politica per il tempo necessario per realizzare riforme urgenti e strutturali. Ciampi è successivamente salito al Colle, ma in un ruolo che non si prestava ad alcuna confusione istituzionale. Tra il termine del suo incarico da Presidente del Consiglio e la sua elezione a Presidente della Repubblica sono passati cinque anni.

Se oggi Mario Draghi fosse eletto presidente della Repubblica, la motivazione non sarebbe quella, stabilita dalla Costituzione, di eleggere una personalità super partes alla più alta carica dello stato, ma quella di rispondere in modo maldestro all’incapacità del sistema politico di assumersi la responsabilità di assicurare al paese il governo autorevole e rappresentativo di cui ha bisogno. In questo Mario Draghi ha mille volte ragione: nessuno, lui compreso, è indispensabile. I partiti devono avere il coraggio delle loro scelte: difendere le istituzioni, schierarsi al loro fianco e eleggere un bravo servitore dello stato alla più alta carica. I nomi non mancano.