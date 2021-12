“Sul Quirinale leggo i soliti retroscena di chi diceva che, nel 2015, avrei scelto il nome del Presidente con Berlusconi e di chi, nel 2021, diceva che avrei chiuso con Conte per un ministero in più. Questi profeti del nostro tempo dicono che io voglio fare l’ago della bilancia”

Eppure è semplice da capire: se avessi voluto fare l’ago della bilancia, non avrei mai lavorato per il Governo Draghi ma avrei, al contrario, fatto nascere il Conte Ter, dove saremmo stati ben più incisivi e numericamente rilevanti. Non l’ho fatto perché noi di Italia Viva prima pensiamo al Paese, poi al nostro interesse di parte. E così accadrà anche stavolta: saremo impegnati per garantire un quadro istituzionale utile all’Italia, non a inseguire interessi di bottega. Molti degli acuti osservatori che scrivono di me, per adesso, non hanno azzeccato una sola previsione sulle mie scelte: chissà, magari è la volta buona che indovinano. Ma. mentre loro si dilettano a parlare di noi, noi occupiamoci del Paese.

Renzi a descritto con puntuale precisione ciò che, ed è solo una parte, e sono anni che si è scatenata una potenza inaudita di fuoco contro Renzi! ma non mi preoccupo perché alla fine tutto torna.Perseguitato dal suo stesso partito! Scatenando i giudici di Magistratura Democratica vicino al PD!!! Contro Renzi. Perché è uno dei pochi politici che ha idee e proposte innovative che danno fastidio a destra e a sinistra.Ma certo che la Ggggente preferisce non riflettere e più facile credere ai travaglio di turno anche se perdono sempre ma la colpa e di RENZI

Perseguitato dal suo stesso partito! Perché è uno dei pochi politici che ha idee e proposte innovative che danno fastidio a destra e a sinistra. ultima modifica: da

