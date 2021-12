PRESIDENZIALISMO OOO. PAURA.Invece è il tempo, ed è già tardi.

Non è la scelta uomo o donna al QUIRINALE. O del sostituto di Draghi il problema,ma la consapevolezza ,che ormai tutti hanno la sensazione, che questo parlamento non è più rappresentativo. Manca la fiducia nelle Istituzioni, come dimostrano i numeri molto bassi di votanti nelle diverse elezioni sia amministrative sia politiche. La Magistratura comincia a vedere che e messa in discussione la sua credibilità e la parte politica del governo non conta nulla. Draghi, suo malgrado, rischia di diventare l’apripista di una nuova repubblica…… presidenziale.

Viviamo un tempo in cui il progetto del presidenzialismo procede in forma strisciante, sotto traccia. Questo progetto ha notevole appeal in un mondo sempre piu’ competitivo e tutto sommato sempre piu’ oligarchico, un mondo dove il potere effettivo ha un riferimento unico e personale molto forte. Draghi, oggi come oggi, incarna un personaggio potenzialmente dotato dei requisiti per accedere ad una carica già oggi potenzialmente adeguata ad un progetto del genere e che potrebbe diventarlo sempre di piu’ con opportune modifiche costituzionali da apportare con continuo metodo senza solleticare i fanatici della Repubblica pura e dura. Non vedo, purtroppo, donne capaci di attuare un simile, necessario, piano.

ORA FIATO ALLE TROMBE,MA CHI STROMBAZZA (LA SOLITA ACOZZAGLIA DE FAMOSO NO REFERENDARIO) DEVE SAPERE CHE. E la storia ce lo insegna che i migliori sono sempre attaccati da chi prova invidia verso coloro che hanno realizzato i loro sogni. E MATTEO RENZI e MARIO DRAGHI oltre a realizzare i loro sogni hanno realizzato anche i sogni di quelli che li attaccano vigliaccamente e ingiustamente. VIVA MATTEO RENZI. VIVA MARIO DRAGHI. PER SEMPRE !!!