“Qualche giorno fa sono stati pubblicati i dati più recenti. Dal 2014 al 2019 l’evasione è diminuita di 10 miliardi, più del 9%. E non è avvenuto grazie alle chiacchiere e ai lamenti sterili, ma grazie alla parziale digitalizzazione del fisco: fatturazione elettronica, trasmissione telematica dei corrispettivi, incrocio banche dati; provvedimenti messi in campo da Renzi nella scorsa legislatura” Luigi Marattin

Questo e come dice RENZI e lavorare per il PAESE.Inutile girarci intorno, quel provvedimento varato dal Governo Renzi ha dato buoni frutti. Con buona pace di diffamatori seriali e superficiali che rifiutano di ammetterlo.Ora ITALIANI capite perchè tutto questo accanimento verso Matteo,in un paese di evasori come il nostro molti sono coloro che non lo possono vedere. E da tenete pure presente che. Tutte le leggi e provvedimenti quando ha governato Renzi sono tutt’ora in vigore questo vuol dire che sono delle buone leggi non a personam come il RDC e quota 100 del governo Conte. E per le VEDOVELLE che piangono per CONTE sostenendo che i dati esposti da MARATTIN sono merito del loro CONTE! Il Conte non ha fatto proprio nulla,i provvedimenti erano gia stati presi prima da Renzi,ed i benefici ,di cui parla Marattin vanno in questa direzione. Si rileggano meglio il post.

Questo e come dice RENZI lavorare per il PAESE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo