Renzi d’accordo col prof Bassetti: «Restrizioni solo per i no vax»

Covid, Renzi come Bassetti: “il virus è meno aggressivo, cambiare le regole. No quarantena ai contatti dei positivi”

Il leader di Iv MATTEO RENZI, in un breve video postato su Facebook, chiede di cambiare le attuali regole di prevenzione del Covid. «Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax». Lo afferma il leader di Iv, Matteo Renzi, in un breve video postato su Facebook, in cui chiede di cambiare le attuali regole di prevenzione del Covid, sulla scia di quanto suggerito dal prof. Matteo Bassetti.

“Stiamo affrontando la quarta ondata con le regole della seconda”: Matteo Renzi e Matteo Bassetti propongono di cambiare le regole, alla luce della situazione epidemiologica attuale.

I contagi da Covid stanno aumentando rapidamente in tutta Italia negli ultimi giorni, a fronte di un incremento dei ricoveri molto più contenuto. Oggi oltre l’80% della popolazione è vaccinato e, come ormai sostenuto da diversi studi, la variante Omicron, che si sta diffondendo anche in Italia, è più contagiosa ma meno pericolosa. Ecco allora che si levano diverse voci ad invocare un cambiamento delle regole rispetto a quelle di un anno fa, ora che la situazione è decisamente diversa.

“Andiamo verso circa 100mila contagi al giorno e questo succederà credo a brevissimo e allora 7-10 giorni di isolamento, quarantena, vogliono dire un milione di persone che finiranno in isolamento; considerando poi che mediamente ognuno di questi ha avuto 5, qualche volta 10 contatti, il rischio è di avere nel giro di 7-10 giorni 10 milioni di persone in isolamento, in quarantena. Non ce lo possiamo permettere”, ha sottolineato l’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a Pomeriggio Cinque su Canale5. “Poi – chiede – chi guida i bus, chi fa il poliziotto, chi fa il pane, chi va in ospedale? Dobbiamo oggi ragionare con regole diverse. Stiamo affrontando la quarta ondata con le regole della seconda. La differenza è che abbiamo l’80% di persone vaccinate. Non possiamo pensare che un contatto del gennaio prossimo o a dicembre 2021 sia uguale a un contatto del gennaio passato o di dicembre del 2020″. “La proposta – dice Bassetti – è questa: torniamo a lavorare come abbiamo sempre fatto con l’influenza, e con il raffreddore; chi è positivo sta a casa ma non è che tutti i parenti e i contatti che ha avuto sull’autobus, al ristorante vanno in isolamento. Questo vale per i vaccinati. Non per i non vaccinati. Questo per non fermare il Paese. Il rischio è che fra 20 giorni il Paese è fermo”.

Dello stesso parere, anche Matteo Renzi, leader di Italia Viva. “Vado un po’ controcorrente, io la penso come Bassetti. Perché il virus è cambiato, non è più aggressivo come prima, è più contagioso ma meno aggressivo. Grazie a cosa? Innanzitutto ai vaccini. E allora cambiamo le regole: non teniamo le regole che andavano bene fino a un anno e mezzo fa“, argomenta Renzi in un video pubblicato su Facebook. “Prima regola: se sei vaccinato non vai in quarantena in caso di contatto con un positivo. Seconda regola: acceleriamo sui vaccini, anche sulle terze dosi, anche senza prenotazioni. Terza regola: se ci sono restrizioni, facciamole solo per i no vax, perché non è giusto che i vaccinati paghino il conto delle scelte dei no vax”, aggiunge Renzi.

Renzi d’accordo col prof Bassetti: «Restrizioni solo per i no vax» ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo