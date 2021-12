«Noi siamo gente che dice quello che pensa, e che non ha paura a fare le battaglie a viso aperto. Non sono due caratteristiche che in Italia portano simpatia, ma almeno portano risultati di cui poi beneficiano tutti. Se ora abbiamo Draghi e Figliuolo al posto di Conte e Arcuri, se c’è la Cartabia al posto di Bonafede, è merito solo di Renzi e del coraggio che ebbe un anno fa. lo sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, e mi fa andare a letto contento la sera».Luigi Marattin.

Orgogliosi di tutti voi. Il partito più compatto dell’arco costituzionale.Orgoglioso/i di Italia Viva del nostro Leader Renzi e di tutti i dirigenti che portano avanti l’azione politica con coraggio coerente e lungimiranza NEVALEVALAPENA i fatti ci danno ragione avanti tutta W Italia Viva forever. Ma quanta pochezza e miseria leggo nei post dei soliti noti che non hanno altro da fare dalla mattina alla sera che stare qui a criticare sempre e tutto. Non volete vedere più in là del vostro naso. Peccato,. Bravo Luigi, avanti così. Sempre con I. V.

Assolutamente d’accordo.. Grazie a tutti voi .Il resto è solo invidia!! ultima modifica: da

