Omicron, il parere del Cts: niente quarantena solo per i lavoratori essenziali con terza dose. A breve il Cdm: sul tavolo anche il super green pass per lavorare e la riduzione del prezzo delle Ffp2

Il governo è pronto all’ennesimo intervento nell’ultimo mese per evitare una diffusione incontrollabile del virus. Le Regioni premono per sostituire la quarantena con l’auto-sorveglianza per chi è vaccinato, ma anche per la fine dell’isolamento dei positivi dopo 10 giorni senza un tampone. Intanto Trenord annuncia la cancellazione di 100 corse al giorno per mancanza di personale e il Viminale annuncia controlli rafforzati per Capodanno

“FALSO QUOTIDIANO” mi sono preso la briga di leggere tutti i commenti del articolo sopra postato, allo stato sono 190. Più del 90% sono di accanitissimi NO-VAX, a fronte di un 10-15% sulla totalità della popolazione. Ora i casi sono due: o tu, “FATTO” hai fatto una apposita selezione, in modo che il numero dei commenti pubblicati dai NO-VAX avesse questa incidenza percentuale(per ragioni a me sconosciute ma che potrebbero avere una loro logica), oppure la maggioranza dei commentatori ha SAGGIAMENTE deciso che non vale la pena mettersi in questo pollaio, che se la raccontino e se la sbrighino fra di loro! E’ come se un professore di fisica dovesse insegnare a un branco di oche al pascolo, niente di più inutile.

PS: L’obbligo vaccinale in corso di pandemia è l’unica scelta onesta che un governo può fare, perché significa assumersi le responsabilità. Insomma, abbiamo obblighi vaccinali per il tetano ma non per una infezione virale che ci sta logorando?? Comunque, la problematica rimane sempre la stessa: se lasciato a sé stesso, il virus circola e satura i SSN dei paesi con età mediana di popolazione superiore a 20 anni (ovvero tutta europa). Se satura i SSN, tanti servizi che permettono di mantenere elevata la nostra qualità e aspettativa di vita si interrompono, come purtroppo hanno scoperto tanti malati oncologici o in attesa di interventi salva-vita che richiedono terapia intensiva. Lezioni semplici, ma che non vengono capite. Il governo sta facendo una scommessa su super-greenpass (zero effetto sanitario) e richiamo vaccinali (ma con vaccini non omicron-specifici). Temo sia una scommessa azzardata e la pagheremo cara.

SERVE! La logica è che non c’è logica, se non quella politica, ovvero questa: i novax (per i quali, a scanso di equivoci, non ho alcuna simpatia) sono il 15% della popolazione, e quasi tutti collocati in una certa area politica; i vaccinati sono l’85% e necessariamente spalmati sull’intero arco partitico, magari solo un po’ più a sinistra. Se lei fosse un ministro, chi preferirebbe scontentare? Anche perché il punto è un altro. Spesso chi si è vaccinato (e, sia chiaro, l’importante è farlo, al di là delle motivazioni) lo ha fatto non in base a considerazioni sanitarie (“mi proteggo dalla malattia grave”, “riduco la probabilità di aumentare i ricoveri e mandare la regione in zona peggiore”) ma in base a tifo politico: “le m… leghiste ma pure le m grulline dipendenti del FALSO QUOTIDIANO sono novax? e allora io mi vaccino per essere diverso da loro”. Ovvio che chi ha ragionato così ora pretende un premio per la propria lealtà politica, o almeno una punizione per gli altri. La prova? Nelle reazioni del vaccinato medio quando nei giorni scorsi si ventilò l’ipotesi di tamponi per i vaccinati: nessuno a chiedersi “cavolo, mi hanno mentito dicendo che ero immune, e se non facendo controlli per mesi avessi contagiato qualcuno?”. No, tutti a dire “e dovrei spendere altri soldi per andare al cinema?”, “e io dovrei fare la fila come un novax qualsiasi?” “ma lo capite che così i novax godono?”, come se il problema non fosse essere stati ingannati da chi avrebbe dovuto dire le cose chiaramente, ma quella di vedere “godere il nemico”. E MANDATE A FANCULO IL NOVAX FALSO QUOTIDIANO

Caro FALSO QUOTIDIANO: SUCCEDE RARAMENTE MA mi sono preso la briga di leggere tutti i commenti, allo stato sono 190. Più del 90% sono di accanitissimi NO-VAX, a fronte di un 10-15% sulla totalità della popolazione. ultima modifica: da

