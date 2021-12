MA! Le idee buone per il bene del ITALIA provengono sempre da una sola persona con sale in zucca: Renzi

L’informazione italiana è prona ai desiderata della propria area politica di riferimento. L’alleanza PD-M5S fa sì che su questi fatti non sarà mai fatta chiarezza.

MA. Vedo che piano piano, mistificatori di Renzi, continuano ad associarsi a lui in certe scelte, salvo poi andare in diseducativi talk, a criticarlo e denigrarlo, classico sistema di una sinistra novecentesca e perdente, chiaro che se vogliono i voti di Italia Viva, visto il sistema elettorale attuale, serve molta molta altra cenere sulla testa, altrimenti, visto che veniamo accusati di essere di destra, siamo aperti a tutte le soluzioni salvo i fascisti della meloni.

Gli osservatori che dicono che Renzi ci porta iella appartengono tutti alla stessa area di riferimento. Quella che difende il grande potere e i privilegi da lei acquisiti, quella che lo ha calunniato e osteggiato in tutti i modi durante il Referendum del 2016, e oggi continua a citarlo come il Pericolo Pubblico malgrado ora abbia una piccola rappresentanza in Parlamento. Meraviglia che gli italiani si facciano cosi influenzare dalla loro propaganda, e partecipino al loro gioco, invece di pensare ai loro interessi.

Sarebbe interessante conoscere cosa vuole dire chi interviene, cosa c’è dietro inutili fiumi di parole dette o sottintese. Comunque. Se fosse dipeso dalla strategia politica del Pd, ora avremmo il Conte ter facente funzione, Casalino alla Propaganda, Ciampolillo all’ Agricoltura, M. Rosaria Rossi alla Famiglia, la riconfermata Azzolina e Boccia, De Falco, De Petris, Nugnes, Fattori, Fratoianni nel governo a vario titolo .Uno scenario da incubo, tale da far impallidire maestri dell’ orrore del calibro di Edgar Allan Poe ed H.P. Lovecraft, amici .

ADESSI E’ GIA’ LA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI CHE LA DIREZINE MA NON LA SEGRETERIA PD DA RAGIONE A RENZI. Dico DIREZIONE PD, non lo credereste mai. L’altro giorno disse. Noi Renzi lo combatto ma dobbiamo riconoscere che è un grande politico ed ha fatto cose ottime. Pensa Te lo hanno detto la direzione di Letta e Zingaretti.

Pochi giorni fa CALENDA, che per motivi di posizionamento si trova nella stessa area politica della Sinistra Democratica-Centro ed avrebbe tutti i motivi per sminuirlo, ha detto con notevole onestà intellettuale: A volte non sono d’accordo con Renzi, ma il suo governo è stato il migliore da molti molti anni.

Certo che uno come Renzi se non ci fosse stato avremmo dovuto inventarlo. Il problema con Renzi è che in Parlamento ce n’è uno solo ed invece ce ne vorrebbero 24. Fra tutti i 960 personaggi che affollano il Parlamento, se ci pensiamo, anche senza sforzarci troppo, è quello che in assoluto ha fatto più di tutti, molto di più, per il Paese e per noi tutti. Tutto questo mica lo dico io, lo pensano Salvini Meloni Letta Bersani Conte, ma non ve lo possono dire.

ORA IL CALCIO MERCATO POLITICO A RIAPERTO: PROPOSTA INTERESSANTE DALLA FRANCIA:CON LA RIAPERTURA A GENNAIO del Politico-Mercato la Francia nella persona del suo Governo al completo ha chiamato il Presidente Mattarella proponendogli l’ingaggio per 5 anni di DRAGHI o di RENZI.

In cambio offrono 450 Miliardi + la LE PEN.

Mattarella gli ha risposto: lo so, lo so, ma ce li hanno chiesti anche Polonia Ungheria Germania Russia Olanda Argentina Venezuela, Ma quelli non li diamo a nessuno. Però vi possiamo dare Salvini Meloni o Conte, al che i Francesi hanno riattaccato.

E in ITALIA la cosa scandalosa e triste e che la discussione sia incentrata sul sì o no a Berlusconi, un solo nome tra oltre 60 milioni di cittadini, ovviamente non esattamente tutti eleggibili, ma pensare in termini da ennesimo uomo della Provvidenza svilisce il Popolo italiano e la Politica che lo rappresenta

MA! Le idee buone per il bene del ITALIA provengono sempre da una sola persona con sale in zucca: Renzi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo