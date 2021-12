Garattini: “Serve l’obbligo vaccinale. L’Italia faccia da apripista”Il decano dei farmacologi italiani è certo: “Gli altri paesi la seguirebbero”

La via maestra per battere il Covid secondo il decano dei farmacologi italiani e fondatore dell’Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, è l’obbligo vaccinale. “Non c’è più tempo da perdere, l’esecutivo deve avere più coraggio”, dichiara in un’intervista a QN. “I dati dicono che c’è necessità e siamo in ritardo”, aggiunge. Secondo il farmacologo, se l’Italia inserisse l’obbligo vaccinale, molti Paesi europei la seguirebbero. “Siamo in una situazione paradossale in cui i governi stanno fermi in attesa che qualcuno faccia la prima mossa”, spiega.

Giustissimo ! E’ ora di provvedere con decisione per l’obbligo vaccinale. Non si può pensare di bloccare ancora una volta l’Italia e l’Europa. Tanto più che ormai è ampiamente dimostrato che i vaccini proteggono e non hanno effetti collaterali se non minimi e di pochissima importanza.

Mi auguro vivamente che per l’anno prossimo sia presa questa misura nei primi giorni.

Perfettamente d’accordo! Non possiamo più permetterci di temporeggiare e di fare un favore al virus per non turbare una minoranza di menti deboli e palesemente non in grado di ragionare, direi decelebrati…..arriva L’obbligo per lavorare cari così vi levate la puzza sotto il naso ….e partecipate alla vita sociale …furboni ignoranti ….vi fa comodo il progresso per avere Liphone 15 o 16 …ma il vaccino su cui scienziati che dedicano la loro vita per la comunità …no quello è veleno …ridicoli già vi vedo scappare a farvi avvelenare eh eh quando vi di tocca la tasca diventate tutti intelligenti di colpo vergognatevi.Fatevi una bella comune e vivetevi la vita sana nei boschi ai confini tra Bielorussia e Polonia, ci state tutti, non siete poi molti, lì troverete la vera libertà o, forse, la vera dittatura, comunque troverete qualcuno che vi spiega cosa vuol dire “libertà”.

Fate tanti discorsi ma non vi ho mai sentito, nelle vostre proteste, accomunare chi davvero vorrebbe la libertà e le medicine.

Perfettamente d'accordo! Non possiamo più permetterci di temporeggiare e di fare un favore al virus per non turbare una minoranza di menti deboli e palesemente non in grado di ragionare

