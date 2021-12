Quirinale, Conte riunisce i big M5S. Renzi si sfila dai tatticismi: “Penso al bene del Paese”

Renzi si sfila dai tatticismi: “Penso al bene del Paese”

“Sul Quirinale leggo i soliti retroscena di chi diceva che, nel 2015, avrei scelto il nome del Presidente con Berlusconi e di chi, nel 2021, diceva che avrei chiuso con Conte per un ministero in più. Questi profeti del nostro tempo dicono che io voglio fare l’ago della bilancia”

Eppure è semplice da capire: se avessi voluto fare l’ago della bilancia, non avrei mai lavorato per il Governo Draghi ma avrei, al contrario, fatto nascere il Conte Ter, dove saremmo stati ben più incisivi e numericamente rilevanti. Non l’ho fatto perché noi di Italia Viva prima pensiamo al Paese, poi al nostro interesse di parte. E così accadrà anche stavolta: saremo impegnati per garantire un quadro istituzionale utile all’Italia, non a inseguire interessi di bottega. Molti degli acuti osservatori che scrivono di me, per adesso, non hanno azzeccato una sola previsione sulle mie scelte: chissà, magari è la volta buona che indovinano. Ma. mentre loro si dilettano a parlare di noi, noi occupiamoci del Paese.

Il conto alla rovescia è iniziato. Tra una settimana si conoscerà la data esatta in cui avranno inizio le votazioni per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica. Il 4 gennaio, infatti, il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà la lettera con cui convocherà il Parlamento e i delegati regionali in seduta comune. Secondo alcuni rumor, e considerando il fatto che al rientro dalla pausa per le festività i deputati dovranno votare il decreto che ha introdotto il Super green pass in arrivo dal Senato, la data da cerchiare in rosso dovrebbe essere quella di lunedì 24. Con il deputato dem Stefano Ceccanti che propone però una soluzione alternativa che tenga conto dell’evoluzione dell’emergenza Covid: “Invece di ammassare più di 1000 persone a Montecitorio che in questo caso è solo seggio elettorale, non capisco perché non si possa far votare noi deputati con un pc, spalmati dentro varie sedi della Camera, i senatori suddivisi in analoghe sedi dentro Palazzo Madama e i delegati regionali dal rispettivo Consiglio”.

Ho letto i commenti su Matteo Renzi e mi rendo conto che la maggioranza scrive senza pensare o sapere quello che dice .Danno giudizi non per convinzione ma solo per partito preso ,paragonano l’attuale governo Draghi con i governi Conte senza rendersi conto che c’è il baratro tra i due governi.Che se ne dica Matteo Renzi è molto al di sopra della media dei nostri politici ed è per questo che cercano di eliminarlo dicendo e facendo scrivere da gionalisti compiacenti tutto il male possibile. IO sto con Matteo Renzi e Italia Viva.

