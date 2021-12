Quirinale, Renzi: “Io ago della bilancia? Noi di Italia Viva prima pensiamo al Paese, poi al nostro…

Come sempre, hai ragione Matteo RENZI. Ma così glielo fai capire a chi fino a poco tempo fa gridava “O Conte, o morte” e poi si è adeguato non per convinzione ma per convenienza. Gente amettetelo! Il punto e’ uno e uno solo, come sempre. Non riescono a distinguere chi fa politica nell’interesse dell’Italia da chi per la propria parte politica, ed a volte anche per interessi propri. In prima linea ovviamente stampa TV e Talk show. Generalmente gran chiacchieroni a vuoto, soprattutto sul tuo conto (quello di RENZI). Lasciamo che cuociano nel loro brodo e tiriamo dritti per la nostra strada per ”garantire un quadro istituzionale utile all’Italia”. Buon lavoro Matteo.

«Noi siamo gente che dice quello che pensa, e che non ha paura a fare le battaglie a viso aperto. Non sono due caratteristiche che in Italia portano simpatia, ma almeno portano risultati di cui poi beneficiano tutti. Se ora abbiamo Draghi e Figliuolo al posto di Conte e Arcuri, se c’è la Cartabia al posto di Bonafede, è merito solo di Renzi e del coraggio che ebbe un anno fa. lo sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, e mi fa andare a letto contento la sera».SI! andate sempre a testa alta perché quello che avete fatto ha salvato l’italia.Orgoglioso/i di Italia Viva del nostro Leader Renzi e di tutti i dirigenti che portano avanti l’azione politica con coraggio coerente e lungimiranza NEVALEVALAPENA i fatti ci danno ragione avanti tutta W Italia Viva forever

“Sul Quirinale leggo i soliti retroscena di chi diceva che, nel 2015, avrei scelto il nome del Presidente con Berlusconi e di chi, nel 2021, diceva che avrei chiuso con Conte per un ministero in più. Questi profeti del nostro tempo dicono che io voglio fare l’ago della bilancia. Eppure è semplice da capire: se avessi voluto fare l’ago della bilancia, non avrei mai lavorato per il Governo Draghi ma avrei, al contrario, fatto nascere il Conte Ter, dove saremmo stati ben più incisivi e numericamente rilevanti”.

IV NON INSEGUE INTERESSI DI BOTTEGA

Lo scrive Matteo Renzi, nel secondo punto della sua Enews, spiegando di averlo fatto “perché noi di Italia Viva prima pensiamo al Paese, poi al nostro interesse di parte. E così accadrà anche stavolta: saremo impegnati per garantire un quadro istituzionale utile all’Italia, non a inseguire interessi di bottega”.

LORO SI DILETTANO, NOI CI OCCUPIAMO DEL PAESE

“Molti degli acuti osservatori che scrivono di me, per adesso, non hanno azzeccato una sola previsione sulle mie scelte: chissà, magari è la volta buona che indovinano. Ma. mentre loro si dilettano a parlare di noi, noi occupiamoci del Paese” conclude l’ex premier.

