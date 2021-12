Come consegnare al mondo l’idea che non tutto il Paese si è bevuto il cervello e ci si può scommettere sopra ancora un quattrino. E sostengono. Solo Berlusconi e Letta possono salvare Draghi (e l’Italia)

Mattia Feltri fa un ‘ analisi impeccabile. Purtroppo chiedere a Berlusconi di essere saggio ossia di pensare al bene dell ‘ Italia è come chiedere agli asini di volare. Così come chiedere ai fascisti di smettere di essere fascisti, alla sinistra di smettere di litigare (cosa che fanno da almeno cento anni) e ai soveranisti di essere soveranisti. Finora è andata bene ma non sarà sempre così.

Anche se Il Feltri ci dice che, secondo lui, Berlusconi, dopo aver salvato dai debiti le sue aziende e se stesso con soldi pubblici e denaro della Mafia, dopo essersi arricchito a dismisura, adesso si appresterebbe a salvare l’Italia, oppure sarebbe il caos. Per piacere non ci parlate piú di Berlusconi perché é popolare in senso solo negativo. Siate seri, mettetelo nel dimenticatoio. Come si può pensare di eleggere come PdR una persona condannata per frode fiscale.Tutto il mondo ci riderebbe dietro. Negli altri paesi i ministri e i presidenti si dimettono per sciocchezze e noi invece pensiamo di eleggere un PdR che ha frodato lo Stato.

Poi. A parte tutte le vicende giudiziarie non ancora terminate, il bunga bunga,gli amici mafiosi come Dell’Utri,la condanna,l’evasione fiscale, le leggi ad personam,i lodi foglia di fico, le prescrizioni,le risatine, le barzellette i commenti e i gesti sgradevoli in Europa, il B ha UN ENORME CONFLITTO DI INTERESSI! e se vuole decidere o partecipare alla elezione per il Quirinale è perchè vuole fare ancora una volta i propri INTERESSI. Quindi è meglio non dare l’impressione agli Europei che abbia le possibilità di salire sul Colle e di essere in grado di poter scegliere una persona a lui gradita! A parte il ridicolo si rischiano i finanziamenti senza i quali il fallimento è SICURO!

Il trasloco di Draghi sul Colle implica una sequenza di adempimenti costituzionali che la rendono impossibile.ha invece bisogno di altra MAGGIORANZA che deve nascere proprio dalla elezione del Capo dello Stato e che per certa reputazione deve essere antifascista,europeista,sena ombre di sovranismo,di atti giudiziari,di condanne,senza tessere di partito e mai ministro. Giurista e costituzionalista.

Inutile invocare l’accensione dei cervelli, dalla frequenza e dallo schema inerlocutorio di parecchi media, è evidente che questi non sono persone, ma bot che riflettono l’intelligenza (scarsa e cocciuta) di chi li ha disegnati.

DAI SVEGLIATE IL CERVELLO.Con il nostro debito e il 60% di forze politiche populiste prima o poi l’Italia va a sbattere malamente. Draghi e un’Europa riformata sono l’unica assicurazione per evitare l’ennesimo collasso generale. Renzi e tutti quelli capaci di analisi questo lo sanno benissimo. Allora perchè B dovrebbe voler diventare presidente di un’Italia che va subito a picco con quei due scherzi della natura alla sua destra? Dunque, considerata la scarsa credibilità di CDX e CSX, la situazione appare più che matura per qualche sorpresa molto creativa. ALLA RENZI.

ESEMPIO: Berlusconi non ha la forza ne l’età anche per malanni vari di sostenere per sette anni un compito così gravoso ! Sicuramente il loro intento è quello di di farlo arrivare da PDR fino alle elezioni del 2023 con Draghi Premier e poi con sicuramente un pessimo risultato elettorale di FI dimettersi per lasciare a Draghi la Presidenza della Repubblica ! Ma anche Draghi poi passerà e se l’ITALIA (POPOLO) non apre il cervello ma ragiona de panza ci ritroveremo di nuovo con Letta Salvini Meloni D’ALEMA LETTA e Berlusconi (Dio lo conservi…). Cioè al punto di partenza.

Ma di male che vi ha fatto di male draghi? Draghi al Quirinale con Daniele Franco a palazzo Ghigi e con un programma sino al 2023 soittoscritto dai partiti che appoggiano l’attuale governo, è la soluzione migliore per il Paese. Draghi al Colle sarà sempre una garanzia per il mondo intero. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo