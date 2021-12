AIUTO: CONTE RICOMINCIA CON LE DIRETTE FACEBOOK! – PEPPINIELLO APPULO PENSA DI ESSERE ANCORA A PALAZZO CHIGI E DIRAMA UN MESSAGGIO DI FINE ANNO. SULLO SFONDO UN ALBERO DI NATALE, LUI IN PRIMO PIANO CON DOLCEVITA NERO E LO SGUARDO PERSO NEL VUOTO DEL GOBBO: “IL COVID STA DANDO IL SUO COLPO DI CODA” (GRAZIE ARCA…) – “SERVONO INTERVENTI MASSICCI E UN NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO PER DARE RISTORI A CHI NON CE LA FA” – POI RINGRAZIA MATTARELLA SULLO SFONDO UN ALBERO DI NATALE, LUI IN PRIMO PIANO CON DOLCEVITA NERO E LO SGUARDO PERSO NEL VUOTO DEL GOBBO: “IL COVID STA DANDO IL SUO COLPO DI CODA” (GRAZIE ARCA…) – “SERVONO INTERVENTI MASSICCI E UN NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO PER DARE RISTORI A CHI NON CE LA FA” – POI RINGRAZIA MATTARELLA

SUBITO RISTORI E SCOSTAMENTO BILANCIO

“Inutile indorare la pillola, il Covid sta dando il suo colpo di coda” ma “quando si chiedono sacirifici bisogna anche dare: il governo deve fare la sua parte e il M5s non transige su questo. Servono subito interventi massicci e un novo scostamento di bilancio” per dare “ristori e segnali concreti di vicinanza a chi non ce la fa: la sopportazione è al limite e gli aiuti devono essere rapidi”. Lo dice il leader M5s Giuseppe Conte in un video messaggio.

GRAZIE A MATTARELLA PER QUANTO FATTO PER TUTTI NOI

“Buon anno a tutti e permettemi di rivolgere un particolare augurio al Presidente Mattarella per tutto quello che ha fatto sin qui per noi”. Si conclude così il messaggio di auguri di fine anno che il leader M5s, Giuseppe Conte ha affidato ad un video su Fb.

