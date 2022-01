Gli Auguri, ogni augurio, sono il futuro. Pretendono la speranza. Obbligano alla fiducia. Per la nostra bella società fortunata, dove la larga maggioranza per adesso fame non ce l’ha, gli auguri sono diventati un rituale. La regola impone di scambiarseli e li ha trasformati in una versione anodina, un modo fatico, dice la linguistica. Cioè un modo di dire. Un modo per dichiarare la propria presenza come interlocutore.

Quanti auguri abbiamo, avete ricevuto che auguri non sono, ma modi di dire, indotti dal calendario? Non dire Buon Natale, non dire Buon Anno, è socialmente vietato. Ma in quanti lo dicono impegnando sé stessi al contenuto? Gli auguri sono ormai un flusso continuo di frasi stabilite, che arrivano in serie sui cellulari, che ci vengono rivolti da conduttori e conduttrici tv che li hanno registrati giorni prima, dal postino, dall’ortolano, dalla cassiera del supermercato, dal commesso. Auguri Auguri cinguetta la colonna sonora delle nostre Feste. E certo è molto meglio ricevere auguri che parolacce (ci sono anche quelle e sono sempre più frequenti, caricate dentro le nostre vite dalla rabbia che le contagia).

Ecco, io proverei a dire Buon Anno a chi è solo. A chi stasera sarà solo. A chi sarà solo anche domani. A chi stasera si sente solo. A chi domani si sentirà solo. Se c’è una parola festosa che va perdendo tanta della sua allegria, in questi tempi inattesi di pandemia, è “single”. Lo si diceva con un guizzo negli occhi, fu una conquista, cancellò la orribile “zitella”, il giocoso “scapolone”, Trasformò la solitudine in scelta.

Ma ora?

Ora cosa è, la solitudine? Ci nasce dentro l’anima una crepa, io credo sia questo. Essere soli, sentirsi soli, questo Capodanno 2021 è prima di tutto un problema di salute, se mi ammalo, e vivo solo, e sono solo, chi si prenderà cura di me? Chi si attaccherà al telefono per chiamare un dottore che poi difficilmente verrà a casa? Chi mi terrà la mano, se avrò paura?

Quante case, di ieri sera, resteranno vuote di amici, di risate, di parenti? Quanti televisori si accenderanno? La tivvù la guarda, in maggioranza, chi giovane non è. I ragazzi guardano il cellulare. E le famiglie dove c’è un genitore solo, la mamma il più delle volte, nove volte su dieci, sono ormai un milione, in Italia. Poi ci sono gli anziani soli, che l’Istat conta ogni anno, e sono quasi un milione anche loro. I ragazzi usciranno, la giovinezza costeggia il rischio per sentirsi viva e i più sono vaccinati, adesso. Tante coppie resteranno a casa, o divideranno una cena speciale, magari portata dal catering, da un ragazzo che pedala nel freddo e parla un italiano faticoso, però sorride, sorride anche quando nessuno gli lascia la mancia. Si incontreranno piccoli gruppi di amici solidi, sicuri.

In tante case, quante?,ieri stasera, entrata la solitudine e si siederà in salotto, silenziosa. Le voci allegre arriveranno dal telefono, dai video, si riderà dei meme, dei comics, delle battute, si metterà la musica, si canticchieranno canzoni. Si scarteranno dolci, cioccolatini, delizie che trasgrediscono le regole ferree della dieta obbligatoria per essere socialmente presentabili.

Qualcuno aprirà un libro, beato lui che nei libri ci crede, e dunque anche io beato. Qualcuno cucinerà per sé solo e poi posterà la foto del suo impiattamento su instagram. Qualcuno si attaccherà a twitter, a facebook, a tik tok. Nessuno sarà solo, perché il bello adesso è che siamo tutti interconnessi.

Ma se ci fosse ancora qualcuno che, per sbaglio, per un urto di coraggio.Ieri stasera ma anche oggi o tutto l’anno, accettasse l’idea di sentirsi solo, questi auguri sono per lei, per lui.

Che sia un Anno Nuovo come noi.

Tanti auguri a voi e a tutte le persone che sono sole.

Da quel che mi sembra di capire, forse, anche voi, siete soli. Chi accetta l’dea di sentirsi solo, con tutto quello che emotivamente comporta, come voi,noi sa, è un bel passo avanti rispetto a chi non l’accetta e cerca in tutti i modi di scacciarla dalla propria consapevolezza. Io non riesco, ancora, a vivere ‘bene’ la mia solitudine e in certi momenti ne ho, veramente, paura. Credo, però, che anche per chi riesce a trarre profitto dalla solitudine e riesce a gestirla, una certa sofferenza, in alcuni momenti, sia inevitabile. Forse mi sbaglio e mi piacerebbe che voi mi rispondesse che, invece, la sofferenza si può evitare……………. Un libro può essere molto di aiuto ma lo può essere anche, scrivere, per esempio qualche riflessione o, al limite, un diario per esprimere, dare un nome e ‘materielizzare’, le proprie paure e le proprie emozioni . BUON ANNO AMICI SOLI.

