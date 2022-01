Ancora ha il coraggio di parlare dopo aver fatto fuori Prodi due volte, dove aver affossato un referendum con le proposte che oggi in molti appoggiano. Si dovrebbe solo vergognare.Un tizio che ha fatto la demenziale BICAMERALE per salvare Berlusconi e che poi aspirava al Quirinale , fortunatamente fallita .DEVE NASCONDERSI;SPARIRE E STARE ZITTO! io credo che D’Alema parla di politica da un piedistallo che non ha più; se si candida credo che neanche i suoi figli lo voterebbero, ha impallinato Prodi, fatto fuori Veltroni, Renzi e tutti quanti quelli che non gli hanno lasciato spazio o posti, piazzò Arcuri a Conte ed ora attacca Draghi …. povera Italia!

D’Alema invoca un compromesso politico sul Quirinale, frecciatina a Draghi “L’idea che il presidente del Consiglio si autoelegga capo dello Stato e nomini un alto funzionario del Tesoro al suo posto mi sembra inadeguato per un grande Paese”

Per l’elezione del presidente della Repubblica “bisogna fare in modo che venga fuori una soluzione che riapra il campo della politica, della sovranità della politica, anche se con un compromesso”. Lo ha detto Massimo D’Alema nello scambio di auguri di fine anno di Articolo 1, aggiungendo che “dobbiamo riguadagnare il terreno della democrazia politica, a partire dalla elezione del capo dello Stato”.

L’ex premier mette un po’ di pepe nelle sue valutazioni sulla corsa al Quirinale: “L’idea che il presidente del Consiglio si autoelegga capo dello Stato e nomini un alto funzionario del Tesoro al suo posto mi sembra una prospettiva non adeguata per un grande Paese democratico come l’Italia, con rispetto per le persone” dice D’Alema sull’ipotesi di Mario Draghi al Colle e Daniele Franco a Palazzo Chigi.

Parole più dolci invece per il Pd: “Il mio augurio è che si faccia un passo decisivo in avanti per la ricostruzione di una grande forza progressista. Alla fine non sarà il partito che volevamo noi, ma vale la pena di portare il nostro patrimonio nel contesto di una forza più grande” ha detto Massimo D’Alema negli auguri di fine anno. “Un certo percorso volge al termine, il dibattivo delle Agorà è il modo migliore per arrivare con il confronto e una convergenza di idee a una ricomposizione che appare necessaria”, ha aggiunto l’ex premier. “Avevamo ragione sulla deriva disastrosa del Pd, la principale ragione per andarcene era una malattia che fortunatamente è guarita da sola ma c’era. Pochi oggi potrebbero negare la fondatezza del giudizio sul rischio che quel partito cambiasse completamente natura nell’epoca renziana”.

D’Alema invoca un compromesso politico sul Quirinale, frecciatina a Draghi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo