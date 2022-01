Frenata dei governatori leghisti sull’obbligo vaccinale.Zaia: “Non possiamo mandare la forza pubblica da chi rifiuta il vaccino”. Fedriga: “Valutiamo fra 10-15 giorni”

Si avvicinano le elezioni… Zaia e Fedriga Salvini da buoni leghisti ritrattano quello detto pochi mesi fa ( assolutamente pro obbligo ) come spesso la Lega fa per tenere comodamente i piedi in due scarpe. Sì andiamo avanti così.

All inizio c era l opposizione all uso delle mascherine, poi l opposizione alle limitazioni per i bar, per i locali pubblici, per gli stadi ecc ecc.

Oggi è chiaro che non possiamo usare la forza pubblica…

Intanto l 80% della popolazione ha seguito volente o nolente le raccomandazioni sulle vaccinazioni e sta pagando un rischio sanitario elevato per quel 15, 20% che non si vaccina e intasa le terapie intensive.

Questa invece è la democrazia?

Questa è la dittatura di politici incapaci di svolgere il loro ruolo!!!! Se non si riflette seriamente sull’obbligo vaccinale…..CARO SALVINI la dittatura è la non assunzione di responsabilità, come genitore decido per i miei figli ma ne sono respondabile in tutto e per tutto. Lo stato nel momento in cui esiste una crisi economica grave può declassare il debito con gravi conseguenze per i risparmiatori oppure può mandare il paese in guerra con le conseguenze che ben conosciamo. E in tutto questo dov è la assunzione di responsabilità tanti sbandierata.

Questa del COVID è una guerra non serve fare firmare tanti fogli. Se vogliamo vincerla, ovvero, se vogliamo credere nella scienza, dobbiamo vaccinarci tutti.

Il senso è tutto qui. È una scelta di campo e in democrazia vince la maggioranza altrimenti è dittatura della minoranza.

CARA LEGA: Non c’entra nessun colore politco in questa situazione, solo la dittatura in termini è quella forza che per il tuo bene ti obbliga a scelte di cui non si assume le responsabilità, ha detto bene RENZI, obbligo vaccinale ? Si assolutamente, ma eliminiamo lo sgravio di responsabilità che tutti devono firmare, e lo Stato si assuma i possibili risarcimenti verso chi viene danneggiato. Sia chiaro se domai obbligo 60 milioni di persone ad assumere la semplice aspirina avrò sicuramente qualche caso avverso è la natura, risarcire non significa dichiarare il vaccino pericoloso, significa assunzione di repsonsabilità. Siamo tutti bravi a fare scelte senza assuzione di responsabilità.

A parte che la legge lo prevede già, cmq è chiaro che se obbligo sarà lo stato si assumerà la responsabilità della scelta come già fa per i vaccini dei bambini. L’ok firmato ci sarà comunque: è d’obbligo anche prima di operazioni e/o interventi medici con possibili effetti avversi ( prima delle operazioni chirurgiche per esempio o prima di essere sedato e intubato: infatti c’è chi si è rifiutato ed è morto, cronaca recente ). Non far firmare, significa TSO: trattamento sanitario obbligatorio. Che come vede non viene applicato nemmeno quando uno decide di non essere intubato e decide quindi di morire. Quindi di che stiamo parlando? Di aria fritta.

Io credo che il politico di centro-destra ed in generale italiano, vive di sensazioni, oppurtunismo, sciacallismo, appena sente che l’umore della nazione, in questo momento confusa, preoccupata, arrabiata, stizzita, da tutto questo ricorrersi di dati, allarmi, situazione oggettiva della pandemia, vessazioni, aumenti della vita abnormi, sta per cambiare e che gli elettori, iniziano a riposizionarsi, loro si adeguano alla svelta, smentendo quello che hanno detto fino pochi giorni prima e dicendo il contrario. Mica è una novità, basta vedere Berlusconi, che pur di salire al Colle è diventato pure grillino.

