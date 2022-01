Sergio Mattarella e il coraggio della buona retorica. Dobbiamo ringraziare il presidente per il suo patriottismo senza spigoli che parla di unità nazionale, di solidarietà, di responsabilità. E di comunità.

Premessa, le parole che seguono sono intrise di buonismo. E la premessa valga per tutti quelli che pensano che i sentieri storti siano quelli più giusti, che le scorciatoie urlate siano segno di forza politica o di politica forte: lasciate perdere, non proseguite la lettura. Fate altro, non perdete il vostro tempo.

Perché esiste una gerarchia valoriale. Esistono il bene e il male, sì anche in politica. Ed è in nome di questa gerarchia che dovremmo tutti ringraziare Sergio Mattarella per il coraggio della buona retorica. E per il coraggio di un patriottismo senza spigoli che parla di unità nazionale, di solidarietà, di responsabilità. E di comunità.

Perché cittadini di una nazione per sentirsi tali hanno bisogno anche di questo, proprio di questo. Hanno bisogno di non sentirsi soli. Ecco, patriottismo è un abbraccio collettivo. Ed è sapere che gli altri non sono così lontani come in troppi vorrebbero che fosse. È, in fin dei conti, sapere di potersi fidare. È “avere cura” della cosa e della casa pubblica.

È per questo che Mattarella ha voluto, anzi dovuto, scagliarsi contro chi in questi mesi ha rotto il patto di fiducia che chiamiamo patria, contro chi ha delegato la salute pubblica a una maggioranza che, diligentemente, ha rispettato il dovere morale di vaccinarsi. Contro chi ha abdicato dall’essere cittadino. Contro chi ha parlato solo di diritti dimenticandosi i doveri. Ed è anche per questo che Mattarella ha sancito come valore assoluto quella governabilità che significa responsabilità. Che significa capacità di rinunciare a sé stessi in nome di un bene superiore.

Che significa fare quello che Mattarella ha spiegato riferendosi al ruolo del presidente – “spogliarsi di ogni appartenenza e farsi carico dell’interesse generale” – ma che potrebbe ben attagliarsi a tutta la politica. Almeno alla buona politica.

Perché una politica davvero patriottica deve avere nel dna il senso dello stato e delle istituzioni. Che poi è senso dell’unità oltre le differenze. Che poi è il coraggio della buona retorica. Quella che non capiscono i cultori del cattiverio, i cultori di un patriottismo drogato e malato. BUON ANNO ITALIA E ITALIANI PER UN FURURO SERENO E DEMOCRATICO.

