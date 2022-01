ANCHE PER NOI! E LO DICIAMO E SOSTENIAMO DA ANNI. INSOMMA: Anche secondo tutti quelli che capiscono di politica, di economia e diritti. I risultati del suo governo, il migliore del millennio, sono apprezzati e studiati in tutto il mondo.

L’operazione Draghi, che ha salvato il Pnrr e l’Italia è da stratega mondiale, l’unico che ha il nostro paese! Basta dire che negli ultimi sette anni pur avendo ricevuto denigrazioni verbali e giuridiche. Grazie a lui abbiamo avuto Mattarella ed adesso Draghi, e non penso sia poco.Cè il detto che:Nessuno è profeta in patria! Altrove pagano per ascoltarlo, imparando che la politica è visione, intuito, lungimiranza, tutto il contrario dei piddini, salvo qualcuno ex renziano!

I riconoscimenti arrivano sempre da fuori. In patria nessuno è profeta. Purtroppo vale soprattutto per Renzi. Quasi tutti i giornali lo ignorano e se non lo fanno è per criticarlo. In un Paese dove Conte è ancora ai primi posti per gradimento c’è poco da stare allegri.

Troppi italiani non sanno apprezzare le capacità. Tanti non amano la verità. Seguire i barabba fanfaroni è comodo e non fa pensare.Il non sono nessuno,ma ugualmente lo dico da tanto tempo con cognizione di causa perche non mi accomodo al ciarlatano di turno, mi imformo valuto penso decido, di statisti non ve ne sono molti , lui Matteo è un grande Statista.

Il Times dice il vero Matteo Renzi è un grande statista.

OK! Non cera bisogno del Times per attestarlo, chi ha un minimo di intelligenza lo ha capito da tempo. Amici, parliamo di RENZI, non di quella schiuma sporca che galleggia, ormai nel PD, da oltre 30 anni, godiamoci questa seria scelta di seguire Italia Viva da persone che hanno avuto il coraggio di seguire l’amore per l’Italia!!!!!

