Articolo 1 si scioglie, D’Alema rientra nel Pd: “Guarito dal renzismo”

Fusione prevista a maggio, dopo le Agorà. Base riformista: “Uno scivolone”. La frecciata dell’ex premier a Draghi: “Non si può auto eleggere al Colle”

Se i Dem di oggi pensano che il renzismo sia la malattia e D’Alema sia la cura sono contento per loro e faccio molti fervidi auguri. È il motivo per cui non sono più nel Pd: io credo nel riformismo, loro nel dalemismo.Matteo Renzi

Il ritorno della ‘ditta’ nel Pd è vicino. Non lo ha detto proprio così e forse non ha detto proprio questo, ma in un brindisi di fine anno via Zoom, Massimo D’Alema ha definito il percorso di confronto delle Agorà organizzate da Enrico Letta “il modo migliore per arrivare ad una ricomposizione che appare necessaria” fra i dem e Articolo Uno, di cui fanno parte i “fuoriusciti” dal Pd quando a guidarlo c’era Matteo Renzi, quindi anche Pier Luigi Bersani e Roberto Speranza. Alla stagione al Nazareno dell’allora rottamatore, D’Alema ha riservato parole durissime: “La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola, ma che c’era”. Giudizi che hanno contrariato molti fra dem ed ex dem, renziani ed ex renziani. “Trovo davvero offensivo e sbagliato definire gli avversari politici come malattie”, ha scritto il deputato Pd Filippo Sensi, che fu portavoce di Renzi: “Di una persona, di un gruppo dirigente, di una stagione e di una comunità non direi mai malattia”, ha aggiunto. Duro anche il presidente di Iv, Ettore Rosato: “D’Alema annuncia che intende rientrare nel Pd ormai guarito dalla malattia. Tra questo rientro e l’alleanza strategica con Conte, Bonafede e Toninelli sono contento che il nostro futuro sia altrove”.

“Il palco” di D’Alema è stato il brindisi virtuale di Articolo Uno, a cui hanno partecipato anche Bersani e il ministro della Salute Speranza, entrambi favorevoli a un percorso comune con il Pd per una forza di centrosinistra che dialoghi con il M5s: un cammino iniziato proprio con le Agorà. D’Alema ha lanciato frecciate anche al presidente del consiglio, Mario Draghi: “L’idea che il premier si auto-elegge Capo dello Stato e nomina al suo posto un alto funzionario del ministero dell’economia mi pare non adeguata per un grande Paese democratico come l’Italia, con tutto il rispetto per le persone”. E poi: “Non mi impressiona che abbiamo al governo Draghi, che è una condizione di necessità, ma il tipo di campagna culturale che accompagna questa operazione, sulla necessità di sospendere la democrazia e di affidarsi a un potere altro che altro non è se non il potere della grande finanza internazionale”. Quindi, per D’Alema la scelta del nuovo Presidente della Repubblica deve essere l’occasione per “un ritorno in campo della politica”, con “una soluzione di compromesso che, inevitabilmente, non potrà non coinvolgere un ampio campo”.

