D’Alema rientra nel Pd.L’ex premier parlando di Renzi: “La principale ragione per andarcene era una malattia terribile che è guarita da sola, ma che c’era”. Critiche all’opzione Draghi

#Articolo1 si scioglie e #DAlema torna in quell’amalgama che defini’ ” non riuscita”.Lo fa,come sempre,sputando veleno contro chi rompe le uova nel suo paniere: #Draghi e #Renzi.Infatti di Draghi dice”L’idea che il Premier si autoelegge Capo dello Stato e nomina un altro funzionario del Ministero del Tesoro al suo posto mi sembra non adeguata per un grande Paese democratico co.me l’Italia,con rispetto per le persone”..Di Renzi ” ..deriva disastrosa,una malattia che fortunatamente e’ guarita da sola..”È evidente che costui era uscito per aderire alla fondazione di articolo 1 solo per far fallire il governo Renzi ed il patto del Nazareno nato per iniziare le riforme costituzionali…Il nuovo Partito però non è decollato..è risultato arido, sterile,chiuso in uno steccato con Bersani e Speranza…certamente però utile per pilotare dall’esterno il Pd,infatti ha richiamato un fantoccio di copertura per aprire al M5s,puntare su un Conte che gli permetteva tanti bei lavoretti…Arcuri,tanto per dirne uno!Gli ha tenuto testa Renzi che gli ha fatto naufragare tutti i piani portando al governo Draghi che ,guarda caso,ha tolto subito quel caro amico di merende che si chiama Arcuri!Ora però il periodo è determinante,non si può lasciare campo libero a Renzi e non partecipare in prima persona alle sfide importanti da cui dipenderà il futuro della politica italiana…ed allora che fa? Tramite Bettini crea le Agorà per avere la convalida per il suo rientro ..un rientro in un campo dove poter mangiare di nuovo un po’ d’erba fresca…(smv).

Gente con un potere immenso senza o con poco valore ideale ha costruito Art. 1, partito sostenuto con tutti i mezzi possibili senza nessun costrutto. Fianco sinistro del PD, fallendo, ha cercato di apparentarsi con i 5* per cimentarsi nell’unica cosa che sa fare la vecchia politica, inventare i fantasmi e i nemici per strangolare Italia Viva e Renzi. Insomma sopravvivono perché hanno grandi influenze nella zona d’ombra e pericolosa del “sottostato”. Mi fa paura?Una persona perfida cattiva un calcolatore che le ha sbagliate tutte !Ossessionato da chi vede la sua superiorità ! D’Alema tranquillo fuori dall’Italia Renzi è ritenuto un grande statista .Quello che non si può dire di TE caro arrogante arrogante arrogante ! stai sereno i tuoi giochetti purtroppo hanno sempre fatto male al Pd.

Il pd era inaffidabile con “il manovratore “esterno….figuriamoci ora, con la claque riunita pronta a continuare il banchetto per il ritorno del figliol prodigo! Che pena!

#Articolo1 si scioglie e #DAlema torna in quell’amalgama che defini’ ” non riuscita”Non ho più la pazienza di andare dietro alla meschinità di certa gente. Pur di recuperare la visibilità perduta, sono capaci di tutto. Non dico altro perché sono troppo stanco. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo