D’Alema su Draghi come un Travaglio qualunque. L’anno 2022 inizia col botto.

Per quanto si possa essere critici verso Renzi, mi pare che la sua risposta a D’Alema sia largamente condivisibile.

Il pd guarito dalla renziana malattia? ma era malato davvero quando d’alema distrusse il ssn e ne fece 20 feudi? o quando con la modifica del titolo V della costituzione si crearono 20 ducetti regionali? egregio d’alema, il pd non è mai stato malato è stato ed è la malattia: mai risolto il conflitto d’interesse, mai affrontata la questione dell’editoria, ha aggravato la situazione lavorativa degli italiani essendo più liberista del più sfegatato liberista d’oltre oceano, ha abolito l’art. 18 della legge 300, sta sistematicamente cancellando le pmi che erano il motore economico dell’italia, sta sostenendo un governo liberticida ed è il suo migliore azionista, nelle parole che escono dalla bocca di tutti i rappresentanti del pd sono scomparsi i termini lavoro e lavoratori. non è che a destra si stia meglio in quanto a salute politica, ma il pd, che si riempie la bocca di essere il centro sinistra progressista, altro non è che il motore portante dello sfascio della società italiana. d’alema, sia chiaro, il pd non è malato: è la malattia!

D’Alema soffre a non contare più nulla…soffre ancora di più che Renzi sia riuscito a mettere Draghi come PdC, provando di essere ancora influente…l’invidia è una brutta rogna…speriamo non riesca a fare danni…Il PD guarito dal renzismo fa ridere quanto Violante che avalla la candidatura di Berlusconi, quanto Prodi che avalla il lavoro interinale e quanto la sinistra tutta che fa pippa alle privatizzazioni. Un partito ridicolo se non stessero distruggendo tutte quello che avevamo guadagnato in anni di lotte, resistenza e ancora lotte. Usano l’appartenenza sentimentale alla sinistra per accaparrarsi qualche voto, vincere le elezioni e poi fare quello che farebbe la destra, ma meglio. Vergogna assoluta.Hanno distrutto la sinistra di Berlinguer non prendendo il testimone della questione morale. Ancora non hanno capito che la politica in affari nascosti è in antitesi con la giustizia sociale e pari opportunità la concorrenza leale e il mercato libero . Insomma hanno accontentato solo la peggior politica non democratica un salto indietro di un secolo…?? hanno asservito lo stato al capitale,per essere più moderno direi alle multinazionali,mantenere una equilibrata distanza non avrebbe ridotto il paese in macerie consegnandolo allo strapotere del caimano e dei suoi lacchè che hanno distrutto le varie rappresentanze istituzionali portando i fascioleghisti all’ assalto alle istituzioni sindacali solo Trump ha fatto peggio nel mondo ,perché è stato solo un copione del caimano e ha copiato pure male.

D’Alema dice cose “apparentemente” ovvie e prodromiche alla parte “ finale” che è lì che gira,gira gira da un po’ di tempo : inglobare ciò che resta del 5S .Ok Inglobare i Cinque Stelle ? E che ci sarebbe di male . La domanda è cosa sono oggi i Cinque Stelle….Non lo ha capito ancora nessuno. Come sono oggi, non rappresentano una cippa, in un affastellarsi di posizioni che si elidono a vicenda. Potrebbero sciogliersi , visto che hanno mancato quasi tutti gli obiettivi che si erano proposti. Quanto lo abbia capito Giuseppi non lo si sa ancora, a meno che non voglia continuare a recitare la parte del leader senza soldati e partigiani….ma! Tutto ciò riguarda il futuro ma ,in maniera PSEUDO furbesca, NULLA DICE sulle RAGIONI della MALATTIA di cui LUI e’ uno dei MASSIMI responsabili sordo nella torre eburnea del suo EGO alle istanze e segnali di rinnovamento compiendo ERRORI mostruosi e violando ripetutamente i principi costituzionali e consentendo la crescita di TUMORI morali ( Zu Silvio) che hanno stremato e forse ucciso lo spirito repubblicano. La SOLA via dignitosa di espiazione ,se vuole avere autorità morale,sarebbe quella di farsi PRECEDERE da una sana,sincera,profonda AUTOCRITICA come ai VECCHI TEMPI.

Il pd guarito dalla renziana malattia? ma era malato davvero quando d’alema distrusse il ssn e ne fece 20 feudi? o quando con la modifica del titolo V della costituzione si crearono 20 ducetti regionali? egregio d’alema, il pd non è mai stato malato è stato ed è la malattia: mai risolto il conflitto d’interesse, mai affrontata la questione dell’editoria, ha aggravato la situazione lavorativa degli italiani essendo più liberista del più sfegatato liberista d’oltre oceano, ha abolito l’art. 18 della legge 300, sta sistematicamente cancellando le pmi che erano il motore economico dell’italia, sta sostenendo un governo liberticida ed è il suo migliore azionista, nelle parole che escono dalla bocca di tutti i rappresentanti del pd sono scomparsi i termini lavoro e lavoratori. non è che a destra si stia meglio in quanto a salute politica, ma il pd, che si riempie la bocca di essere il centro sinistra progressista, altro non è che il motore portante dello sfascio della società italiana. d’alema, sia chiaro, il pd non è malato: è la malattia!

Amico PDIOTA mio deve convincersi che non si può ritornare dal PD-DS-PDS e magari PCI, abbiamo e avete persso un treno con il referendum di Renzi, ma quella è l’unica strada politicamente percorribile, sitema elettorale come quello dei sindaci , un unica camere e due formazioni, una conservatrice e l’altra liberale che si contengono il governo, tutto il resto è un indegno compromesso sottobanco tanto caro a destra e al PD.

D’Alema su Draghi come un Travaglio qualunque. L’anno 2022 inizia col botto. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo