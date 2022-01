Con gli auguri di Matteo, buon anno a tutta la nostra straordinaria comunità!Mattarella, Renzi: “7 anni intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza”

Mattarella, Renzi: “7 anni intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza”

“Grazie Presidente Mattarella per questo 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per questi sette anni, intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza. Grazie infine per il giusto richiamo all’importanza decisiva dei vaccini. Buon 2022, caro Presidente, buon 2022 Italia”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’ex premier Matteo Renzi (foto), leader di Italia Viva.

“2021 anno politicamente bellissimo”

“Il 2021 è stato un anno politicamente bellissimo. Ora tocca al 2022. Ma prima della politica, c’è la vita. E allora oggi prima di tutto AUGURI grandi a voi e a chi amate. E auguri soprattutto a chi oggi è costretto a stare solo. Buon anno” Lo scrive sui social il leader si Italia Viva Matteo Renzi

