Noi riformisti, loro dalemiani. C’è uno spazio grande per le nostre idee #MatteoRenzi

D’Alema sostiene che il renzismo è stata una “malattia” per il PD. Che cosa risponde?

“D’Alema mi ha sempre fatto la guerra da dentro e da fuori. Quando ho guidato il Pd abbiamo preso il 40%, governato 17 regioni su 20 e scritto pagine importanti sui diritti, per abbassare le tasse, sul lavoro e sull’impresa con Industria 4.0. Con noi la classe operaia ha ricevuto più soldi, non solo con gli 80 euro. Per uno come D’Alema tutto ciò è una malattia. La ricetta del Dottor D’Alema, chiamiamolo così, è di avere il 20%, stare all’opposizione in larga parte delle regioni, fare convegni sui diritti senza approvare alcuna riforma, fare scioperi sul lavoro e scommettere sui sussidi di cittadinanza. Sono due visioni opposte della vita e della politica. Se i Dem di oggi pensano che il renzismo sia la malattia e D’Alema sia la cura sono contento per loro e faccio molti fervidi auguri. È il motivo per cui non sono più nel Pd: io credo nel riformismo, loro nel dalemismo”. #MatteoRenzi.

Questi personaggi che criticano Renzi non hanno riforme di cui vantarsi, non hanno in alcun modo migliorato la vita delle persone a cominciare anche dai sindacati ancora fermi agli anni 70.Infatti i renditi dei dipendenti sono fermi da venti anni, la sinistra movimentista ha governato molti anni con prodi senza cambiare molto la politica economica verso la crescita del paese. Ricordiamo agli amici che questi personaggi del fuoco amico non hanno fatto cadere il governo Renzi ma anche Prodi due volte con Bertinotti e D alema. se le persone di sinistra sono contente così!!!!

Ok “Noi riformisti, loro dalemiani”. C’è uno spazio grande per le nostre idee In politica come nella vita, nelle scelte delle proprie azioni il “sacrificio” che si è disposti a considerare è ciò che fa di queste azioni di politica vera al servizio del Paese. Lo sa bene il nostro leader Matteo Renzi per cui la politica “è capacità di condividere e condizionare”. Quindi niente totonomi ai media sulle prossime “scelte politiche ” vitali per il mantenimento dei risultati straordinari raggiunti e per proseguire su questa strada che con tanto “sacrificio” ha tracciato Renzi Italia Viva tutta. Unica indicazione di voto permessa e sostenuta da Italia Viva e da Renzi é per #ValerioCasini aĺle #supplettiveRoma. Candidato serio e competente che ha già dimostrato il suo valore umano e politico. “Se i Dem di oggi pensano che il renzismo sia la malattia e D’Alema sia la cura sono contento per loro e faccio molti fervidi auguri. È il motivo per cui non sono più nel Pd: io credo nel riformismo, loro nel dalemismo”

SI GENTE.Quando si parla di Politica, con la P maiuscola, si dice: RENZI! L’unico politico capace di vedere lontano. L’unico politico che ha sempre anteposto gli interessi del Paese e dei cittadini italiani a quelli suoi personali. Avrebbe tutto da guadagnare andando con la corrente e non #CONTROCORRENTE! Andare controcorrente è difficile, significa inimicarsi tutti i gregari, tutti coloro che non hanno idee proprie e seguono le percentuali e i loro interessi personali. Il Paese? Non gliene importa nulla, l’ importante è assicurarsi la poltrona. Renzi non entra i lizza con il totonomi per il nuovo Presidente della Repubblica e del Consiglio. Sta operando cercando di mettere insieme quel quasi 50% disgustato dalla politica e che non va più a votare. Sta operando affinchè la stabilità ed il rispetto internazionale, che abbiamo goduto con Mattarella e Draghi, non si sgretoli e vada in frantumi. Un lavoro di tessitura, silenzioso ed alacre, perchè i tempi sono stretti. Non è tempo di totonomi. E’ TEMPO DI PENSARE COSA E’ BENE PER L’ ITALIA! GRAZIE RENZI! Meglio il riformismo onesto e lungimirante che la cura D’Alema…..di pandemia ne abbiamo abbastanza….!!!!!!caro Matteo Renzi la tua è la via maestra ed è la nostra#insiemecelafaremo

Noi riformisti, loro dalemiani. C’è uno spazio grande per le nostre idee #MatteoRenzi ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo