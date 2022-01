ORA SI DICE! Mattarella non offre soluzioni ai partiti e ora si fa sul serio.

Il congedo non poteva avere un tono diverso. Ora la politica trovi un metodo e un accordo largo per eleggere una figura autorevole al Quirinale

CARI MEDIA!Non solo «non offre soluzioni ai partiti», ma non li nomina neanche. Tenendosi in tal modo sul medesimo binario tracciato da Draghi: separare nettamente la politica (opinioni, programmi, proposte) dalle istituzioni (esercizio del potere, nelle tre declinazioni legislativo, esecutivo, giudiziario).

Come dire: se i partiti hanno un progetto, e conseguenti proposte da fare, le facciano. Come è nel loro diritto. Ma trasformarle in realtà non dipende certo da essi. Ma dalle istituzioni.

Come Costituzione comanda

Ho tanti che dubbi che ora si farà sulserio. Se si fa sul serio non si capisce cosa ci faccia sulla bocca e sulla stampa del CDX&C il nome di Berlusconi. Poi leggere le idee di Pomicino, addirittura anche quelle di uno dei peggior politici della storia repubblicana , Mastella, è la dimostrazione che questo paese non è mai cambiato e mia cambierà politicamente. Mi auguro che venga eletto una persona autorevole e perbene.MA.Ho tutti i dubbi che accada.

Allo sbando più che il paese é una parte della classe politica che attualmente siede in parlamento.

Per assurdo, dovesse mai passare la candidatura di Berlusconi, e non sono assolutamente certo che non passi, si sancirebbe che c’é un maggiore interesse alla conservazione del proprio seggio da parte di chi lo voterà (mi riferisco alla componente misto e 5 Stelle) che non al benessere del paese.

Cambiare tutto per non cambiare nulla.

Faccio un’ipotesi estrema. Se all’indomani dell’elezione del Presidente della Repubblica ci fosse l’accordo per andare subito alle urne, ne uscirebbe uno schieramento, almeno spero, vincitore. Questa coalizione potrebbe proporre lo stesso Draghi per l’incarico di formare il nuovo governo (cambiare nulla), ma questo governo avrebbe finalmente una connotazione politica nelle proprie decisioni, non solo economiche (cambiare tutto) e Draghi potrebbe finalmente fare un’azione realmente incisiva senza doversi barcamenare tra veti contrapposti come oggi sta accadendo.

Una cosa mi fa riflettere. Non capisco come Draghi possa accettare la situazione attuale, che trovo divertente da un lato ma assolutamente ridicola dall’altro. Non trovo ci faccia una gran bella figura. Bruxelles nuovamente?

