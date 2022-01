“Renzismo una malattia”: perché Enrico Letta tace sulla frase di D’Alema Il punto politico della frase di Massimo D’Alema non è tanto la frase di Massimo D’Alema. Mi spiego meglio. Che l’ex presidente del Consiglio sia abituato a sferzare i suoi avversari politici con battute al veleno e colpi sotto la cintura è cosa nota. Come pure è da mettere in conto che la disabitudine a giocare nell’arena – ricordo sommessamente al lettore che “Baffino” è arrivato quarto nel collegio uninominale del Senato a Nardò, nella sua Puglia, alle ultime Politche – possa aver portato il suddetto (c’è da capirlo) a smarrire il senso della misura.

Per questo non mi meraviglia che D’Alema, nell’annunciare il ritorno di Articolo 1 nel Pd, abbia paragonato l’epoca renziana alla guida dei dem alla stregua di una “malattia che fortunatamente è guarita da sola ma c’era“. Ciò che sorprende – ma fino ad un certo punto – è invece il silenzio di Enrico Letta.

LETTA CHI???….il nuovo PUPILLO di D’alema e Bersani???…. mi piacerebbe sentire in merito un commento di W. VELTRONI….al prossimo congresso il PDS è SERVITO…

Tace …….PERCHÉ ancora non gli hanno detto COSA DIRE, il gobbo della ditta PDOTA e ancora in ferie natalizie.

L’uno D’Alema è astioso malato di potere a scopi personali, l’altro Letta un rancoroso inetto pupazzo, entrambi non pensano certo né al bene degli elettori( almeno i loro) né tantomeno a quello dell’Italia. Mi chiedo ma i ” veri” elettori del PD dove sono? Cosa ne pensano ? Rammento che nel pieno dell’ascesa di Renzi alcune sedi del PD sbrodolavano d’amore, ma bastò poco per alimentare negli stessi rancore e odio perché aveva cominciato a far pulizia. Fui testimone di amici miei e suoi sostenitori prima che avevano festeggiato per i grandi risultati , appena videro la loro stella offuscarsi e illuminarsi quella di Renzi , ne hanno detto e fatto di tutti i colori rinnegando anche sé stessi . Costoro hanno mantenuto le cadreghe e anche i benefit , ma nulla è cambiato per i loro elettori forse solo la consapevolezza che sono stati gabbati . E si. Il periodo Renzi una malattia che aveva estirpato il cancro che c’era nel PD ma che sta per ritornare..e.

L’annuncio ufficiale del ritorno di Art 1 nel PD e la conferma, in quanto ultima formalità di una storia annunciata, non deve stupire. Il PD, da tempo, non è più quello pensato, voluto e costruito da Veltroni! Il PD, da tempo, non è più un partito inclusivo, aperto, scalabile! Dubito, persino, del livello di democraticità di “questo” PD, figuriamoci se mi stupisco del ” ritorno di D’Alema 2.0 : la vendetta”! La vita mi ha insegnato la piccola arte di cogliere ciò che c’e’ di buono anche in una vicenda negativa ed è per questo che riesco a vedere che, in fondo, anche il ritorno di D’Alema è utile ad aumentare il livello di trasparenza e di chiarezza! Il PD è mutato e se non ha cambiato nome, oggi più che mai, è chiaro il perché! A chi piace un Partito che, ad iniziare dal nome, promette ciò che non potrà mai mantenere, s’accomodi, è libero! Io, nel mentre , andrò altrove : oggi, dopo ” l’annuncio”, oltre che libero, sono incentivato ad accasarmi altrove.

