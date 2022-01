SEMBRA UNA BARZELLETTA. UN MOVIMENTO DI IGNORANTI.

SEMBRA UNA BARZELLETTA: IL MOVIMENTO CINQUE STELLE HA APPENA VOTATO PER OTTENERE I FONDI DEL 2 PER MILLE, ANDANDO CONTRO IL PROPRIO DNA, E NON PUÒ RISCUOTERE QUEI SOLDI! – UNA COMMISSIONE DEL PARLAMENTO HA STABILITO CHE I GRILLINI NON POTRANNO RICEVERLI PERCHÉ NON SONO ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE DEI PARTITI…

Una beffa. I Cinquestelle che hanno appena votato, contro il loro stesso Dna, per poter ottenere i fondi del 2 per mille, rischiano comunque di non ottenere quei soldi perché il Movimento non risulta iscritto al registro nazionale dei partiti.

Ricapitolando: lo scorso 30 novembre il M5S aveva chiesto ai propri iscritti di esprimersi sulla possibilità di incassare il 2 per mille attraverso le dichiarazioni dei redditi dei cittadini, in quella che era stata interpretata come una svolta per il partito, dato che a lungo era stato contrario a ogni forma di sostegno pubblico ai partiti.

Gli iscritti si erano espressi a favore di questa possibilità, ma adesso una commissione del Parlamento ha stabilito che i grillini non potranno ricevere i fondi del 2 per mille, perché non iscritti al registro nazionale dei partiti come stabilito dal decreto legge numero 149 del 2013.

A deciderlo è stata la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici il 23 dicembre, con una delibera in cui sono state respinte anche le richieste di altri partiti, come Coraggio Italia.

L'eventualità che il Movimento 5 Stelle non potesse ricevere il 2 per mille non era però inaspettata: già il 28 novembre aveva scritto che «bene che vada, il M5S potrà accedere al 2 per mille non prima del 2023». Il motivo è che ci vuole tempo. Soprattutto per svolte epocali come questa

