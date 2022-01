Leader e narcisi, D’Alema e Renzi sono più uguali di ciò che pensano (di C. Velardi) La politica la sanno fare ed entrambi se lo riconoscono (anche se non lo dicono) (huffingtonpost.it) (di Claudio Velardi)

“E’ facile concludere che i due sono afflitti da una sindrome autoreferenziale e narcisistica. ” Di cui soffre Velardi. Ma bastava il nome di chi lo ha scritto per capire l’articolo. Non ho parole per descriverne l’inutilità. Velardi, famoso ex chief of staff e spin doctor di D’Alema. Si vuole solo togliere qualche sasso dalle sue scarpette. Questi fantasmi del passato hanno già combinato abbastanza guai. Dovrebbero ritirarsi in pensione a cucinare amatriciane e code alla vaccinara. La cosa tragica è che il buon Velardi in questi anni in cui D’Alema era caduto nel dimenticatoio si era saputo riciclare e pure spacciare per un liberal filo-renziano.

Ora il ritorno in auge del baffetto ha sortito l’effetto di indurgli una correzione (ulteriore) di rotta… ma non avendo la stoffa ed il coraggio di un Ferrara o di un Mughini, si affaccia sul giornale “nemico” dei poteri forti, visto che gli Agnelli ne sono proprietari, e col il c…o in faccia, come si addice ad un leccafondelli doc, addirittura mette sullo stesso piano D’Alema e Renzi, non si capisce bene se per elevare D’Alema o per bastonare Renzi.

Niente di nuovo… la solfa è sempre la stessa: prima Renzi era uguale a Berlusconi, poi era uguale a Salvini, ora è uguale a D’Alema, domani sarà uguale a chi?

Giornalismo d’accatto di un omuncolo da 4 soldi; ecco co’è sta roba.

Ed il grande Feltri sta a guardare.

E noi siamo proprio strabici da non capire la truffa di questo giornale che si caratterizza, ormai da molto, come una copia edulcarata del Fatto Quotidiano, sempre con i suoi killerini, interni od esterni, in prima linea per impallinare Renzi, ovvero il nemico pubblico n.ro 1 dell’umanità tutta.

OK Daje! E’ ripartita la corazzata Potëmkin in vista dell’elezione del PdR. Egregio Velardi stia sereno: le sue allusioni non spaventano nessuno … Preferisco mille volte il trasparente Renzi, nel bene e nel male, che il losco D’Alema, consulente (non si sa di cosa) per costruire ferrovie in Africa firmando lucrosi contratti di provvigione con rilevanti aziende italiane. Ah, non lo sapevate??! Il Compagno D’Alema …

Beh! Anche Velardi tiene famiglia. Articolo incomprensibile… almeno in rapporto da quanto Velardi va scrivendo e dicendo da anni. Ha cambiato idea evidentemente e comunque il primo amore non si scorda mai. Beh! Quel baffetto pare abbia il suo fascino… e specialmente ora che pare sia tornato per contare qualcosa in più. Devo ricordarmi di smettere di leggere i post di Velardi. Da uno così se ne ricava poco temo. Aspettiamo un articolo dove ci verranno illustrate le somiglianze tra Benito e Palmiro…

Velardi continua a “sparare in continuazione petardi e castagnole.” Però Renzi ha buttato giù il Conte2 ( già mi salgono brividi lungo la schiena al solo nominarlo) e ha favorito il Draghi1. Non esattamente petardi. Senza contare il capolavoro di Mattarella a PdR. D’Alema, non ha fatto altro che distruggere i suoi avversari politici ( ossia tutti gli altri) da Prodi a Veltroni. Un vero sicario. Cosa disse Nanni Moretti del baffino che “uccide”? Credo fosse ancora segretario dei giovani comunisti quando ero a Milano per fatti miei e incontrai un suo comizio. Non ho capito una parola di ciò che disse! Boh…

