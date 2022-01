Renzi: “C’è spazio per un nuovo centro, la sfida è andare al voto nel 2023”

LASCIAMOLI CUOCERE NEL LORO BRODO I ROSICONO DALEMIANI BERSANIANI LETTIANI PDOTI E GRULLI PARLANTI IO SONO ORGOLIOSO D’AVER CERCATO DI PORTARE L’ITALIA VERSO IN RIFORMISMO DEL FUTURO E CHE LORO RACCONTANDO BALLE AL POPOLO NON ME LO ANNO PERMESSO,ORA IL TEMPO E LA SITTUAZIONE ITALIANA E EUROPEA E CAMBIATA E SERVE COME IL PANE QUELLA RIVOLUZIONE RIFORMISTICA ERA GIA ALLORA E PIU CHE ATTUALE ORA E! Sono orgoglioso di avere nel 2021 cambiato le sorti del Paese mandando a cosa Conte e provocando l’arrivo di Draghi. Allo stesso modo sono orgoglioso di aver contribuito nel 2015 alla scelta di Mattarella. Ho pagato un prezzo altissimo per queste decisioni ma tutti riconoscono che sono state scelte giuste per il bene del Paese. Le rifarei anche oggi.

“A destra ci sono i sovranisti di Salvini e Meloni. A sinistra il Pd insegue la piazza di Landini e il populismo grillino. Ovvio dunque che ci sia uno spazio centrale, distinto e distante da questa destra e da questa sinistra. Siamo pronti a parlarne anche in Parlamento sapendo che la vera sfida è garantire che la legislatura non abbia contraccolpi dal passaggio dei Quirinale e si voti regolarmente nel 2023. Ma la sfida vera, poi, è nel Paese, Per me oltre il 10 per cento degli italiani non vuole vivere sovranista e non vuole vivere grillino. Vedremo come dare rappresentanza a questo mondo”. Lo dice in una intervista al Messaggero Matteo Renzi, leader di Italia viva.

“Fatico a capire il disegno di Letta. Prima ha rotto con noi attribuendo a Italia Viva il fallimento sullo Zan che invece è stato un clamoroso autogol del nuovo Pd. Poi ha scommesso sul rapporto con la Meloni che ha risposto annunciando il voto per Berlusconi. Infine non si è accorto che Conte e Di Maio stanno litigando per capire chi sceglierà i pochi posti rimasti ai 5 Stelle alle prossime elezioni. E in questa battaglia campale entrambi flirtano segretamente con Salvini lasciando Letta solo. Alla ripresa i gruppi parlamentari del Pd – composti da gente che conosce la politica – aiuteranno il segretario a uscire dall’isolamento in cui si è cacciato. Altrimenti, per la prima volta il Pd sarà ininfluente rispetto alla scelta dell’inquilino del Colle”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia viva, in una intervista al Messaggero

Renzi: "C'è spazio per un nuovo centro, la sfida è andare al voto nel 2023"

