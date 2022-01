Per D’Alema aver fatto le unioni civili, un milione di posti di lavoro, Industria 4.0, portato il Pd a governare 17 Regioni e prendere il 40% è una malattia. Questa sua frase – infelice verso chi soffre perché malato sul serio – può essere un’opportunità per il Pd per capire se vogliono essere la casa dei riformisti o un club di massimalisti. #MEB.

Esempio.Utilizzare il termine malattia per etichettare una stagione che ha saputo guardare al futuro e al riformismo da esattamente conto di ciò che non si è più capaci di leggere con gli occhi della politica.

Ciò dovrebbe far trasecolare anche gli amici del PD che di quella stagione – caratterizzata dallo sguardo verso futuro – ne hanno fatto parte. Condividendo, spendendosi e lavorando per migliorare il Paese.

Affrontare le sfide che il tempo ci impone con uno sguardo riformista o riesumare vecchi schemi che hanno prodotto solo fallimenti.

Il punto sul quale la politica dovrebbe interrogarsi e dibattere è questo.

Non il destino politico di D’Alema e soci.

E in verità come dice pure la MEB, io D’alema lo ringrazio. Con queste parole ha chiarito a chi ancora non aveva capito i motivi della scissione da parte di Renzi e tutti coloro che lo hanno seguito in Italia Viva. E se non vi è chiaro così o cosa vi serve? Un disegno?

La frantumazione della sinistra è di gran lunga precedente al PD renziano. D’Alema non ha mai accettato la nascita del PD ed ha ammazzato tutti i suoi governi. Ha passato ogni misura nei confronti di Renzi.

BRAVA MEB: Sempre più convinto che il progetto politico di #ItaliaViva è positivo, reale, da sostenere!!

