E’ un contenuto di qualità professionale, quelli che non sanno distinguere una card fatta da persone competenti da quelle fatte da dilettanti allo sbaraglio con programmini per bambini da 0 a 6 anni si astengano dal fare i maestrini criticando le poche cose esportabili perché non sono all’altezza di farlo.

RENZI era odiato nel pd dei D’ALEBANI perché aveva ricostruito quello che d’alema$company avevano distrutto. Poi però, come accade spesso, le persone oneste e perbene come MATTEO RENZI vincono sempre e ad essere distrutto è stato l’omino con i baffi che ormai nel pd tutti chiamavamo, GIUSTAMENTE, “il peggiore” !!! GRAZIE MATTEO RENZI. PER SEMPRE !!!! durante il suo governo ha aumentato gli stipendi, ha dato la quattordicesima, ha diminuito alcune tasse e bolli, aumentato i posti di lavoro di 1milione e ha fatto crescere il PIL a più del 2%…. L’unico che voleva abolire il Senato e il CNEL….Poi sono arrivati gli altri (5* e Lega, con PD poi) che hanno finalmente portato l’Italia allo “splendore” in cui ci troviamo adesso.

INDOVINELLO:“quando parla”I M5S lo deridono!Il PD lo evitano!La LEGA lo offendono! Forza Italia lo stima!Fratelli d’Italia lo schiva! Nel Mondo LO PAGANO!..chi è???? Se indovinate, ..CHIEDETEVI IL PERCHÉ!! (ci sarà un motivo?) GRAZIE MATTEO DI ESISTERE, PENSA COSA SAREBBE SUCCESSO CON QUESTI PERSONAGGI !!!!!

La Politica deve dare quell’aspettarsi degli Italiani, ma perché lo dia deve averlo, per averlo deve avere coraggio e sapienza a realizzarlo, tutto si ha se si lavora a quell’ottenere, poi senza indugi se si è ottenuto c’è capacita a dare quell’aspettarsi di ognuno, ed è lì quel nuovo della politica tanto atteso da tutti gli Italiani. CARI D’ALEMANI

D'ALEBANI. Che vadano in Afghanistan .E poi dicono che gli asini non volano..certo che volano

