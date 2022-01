“Il Paese ha bisogno di uno spazio politico che raccolga chi non si riconosce nei populismi di Conte o Meloni o nei tatticismi furbeschi de PD Dalemiano. Noi ci candidiamo a fare questo con chi non vorrà stare con questi populismi contrapposti, ma in realtà molto simili, anche se oggi indossano il doppiopetto”.

Quando il PD prendeva il 40%, approvava le unioni civili, aveva un governo con la parità di genere, faceva leggi per avere un milione di posti di lavoro e più investimenti nelle fabbriche, secondo D’Alema quello era un Pd malato. Ha detto proprio così: malato. Ora che invece il Pd ha il 20%, fallisce sullo Zan, sostiene il reddito di cittadinanza invece è lo sano. E sapete perché? Perché D’Alema è tornato. Un abbraccio a chi pensava che il Pd fosse la casa dei riformisti e si ritrova nella tenda dei dalemiani. ERANO E LOSONO TUTTORA! Una moltitudine di reperti geologici, che lottano con i denti per non estinguersi, dopo il tentativo fallito di rottamazione, ora tentano un ritorno quasi impossibile per spostare all’estrema sinistra un partito che durante la direzione di Renzi era arrivato ai massimi storici. Questi dinosauri, come da copione, usano manovre, sotterfugi e strategie da regime autoritario come il comunismo per abbindolare quello che rimane dell’antico elettorato. Un po come fanno i fascisti dall’altro lato. Il vero progetto liberale, progressista ed innovatore è portato avanti e degnamente rappresentato solo da Renzi. Certamente non potrà mai più appartenere a gente come Bersani e D’Alema che sono portatori di una ideologia che si è mostrata fallimentare in ogni luogo dove è riuscita ad arrivare al potere e che ha solo portato regresso, fame, persecuzione e morte..

Ed a nessuno di loro e mi auguro non a voi importa ‘na MINCHIA de …LA REPUBBLICA CHE LORO HANNO DISTRUTTO CHE NON C’È PIU !

Secondo voi cos’è meglio: farsi ingannare, tradire, truffare e derubare di qualcosa di gran valore per l’eternità o ad un certo punto risvegliarsi dal perfido incantesimo fattoci da coloro che hanno abusato del potere che avevano per mantenerci sudditi sottomessi?

Se chiedete in giro cosa s’intenda con la parola “repubblica” vi verrà detto ch’essa è una “forma di governo”. Mbhé, non fatevi ingannare, tradire, truffare e derubare un sol istante di più. Non è ciò che s’intende, ciò che v’è stato messo a credere, ma il vero significato della parola Repubblica che bisogna riportare in auge, se vogliamo iniziare a vivere come da sempre avremmo dovuto.

Liberi!

Repubblica sorge dal latino Res Publica e vuol dir Cosa Pubblica: l’insieme di codici, enti, uffici, istituti, impieghi, poteri, redditi, beni, risorse, che sono proprietà del Popolo e che il Popolo condivide con assegnazioni personali a tempo pre-determinato.

La Repubblica non è affatto una “forma di governo”. Essa non si lascia rinchiudere in Parlamento ma la comunione d’essa si estende per l’intera comproprietà nazionale comprendente anche ogni apparato, ruolo e potere non per nulla detto PUBBLICO. E, come fanno Deputati e Presidenti, chiunque sia assunto in un pubblico ruolo quel ruolo al Popolo deve restituire alla scadenza d’un temporaneo mandato.

Per la qual cosa, voi dipendenti pubblici a vita, voi despoti e tiranni, perché tali siete, sortite fuori dai nostri santi Uffici Pubblici e restituite al Popolo Sovrano ciò che solo temporaneamente può essere concesso. Ogni contratto di lavoro pubblico che non s’inchini alla democratica regola della temporaneità dell’impiego è FUORI LEGGE! Prendete dunque coscienza di quel che avete fatto.

E tornatevene per sempre a casa vostra!

A breve vi saranno nugoli di Studi Legali che vi porranno di fronte alle vostre responsabilità. Non vi fate dunque trovare ancora in difetto, con le mani nel sacco della Repubblica! Ogni clessidra vede terminar la sua ora. E la se lo vogliamo scadde a breve! per ogni prepotente che volesse rimanere assiso su un ruolo publico per l’eternità!

E tu, Popolo d’Italia, rendi onore alla tua Repubblica e riguadagnala.

Esigila indietro e renditi conto di quanto poca cosa tu sia stato, di quanto dispotismo ed ingiustizia tu abbia subito, sotto una centralità finto pubblica composta al 99% da codesti, finora inamovibili, tiranni; da costoro costantemente mal indirizzata.Esigi una Repubblica: accessibile, dinamica, fluida,

osmotica, partecipata, vissuta. Fe-li-ce!

Il Paese ha bisogno di uno spazio politico che raccolga chi non si riconosce nei populismi di Conte o Meloni o nei tatticismi furbeschi de PD Dalemiano. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo