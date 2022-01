D’Alema. Appare tutto come un disegno studiato, progettato e in via di definizione: l’autoproclamazione di D’Alema al suo ritorno nel PD, quasi come il “ritorno di un re esiliato”.

Un proclama che ha già prodotto i suoi mali: alla politica, per le frasi giustificative che accompagnano questa azione, a chi é rimasto nel Pd del dopo Renzi, a chi ne é uscito liberamente per seguirlo.

Questo cattivo maestro del rancore, del disprezzo “va e viene” senza curarsi delle “ferite” che le sue azioni producono.

Il baffino malefico ha ancora il rancore per non avere avuto favori da Renzi quando era PDC, vuole vendicarsi e lo sta facendo con la complicità di alcuni magistrati e la compiacenza dei vertici del PD.Personaggio malefico, divisivo, un concentrato di odio. Ha solo fatto male al Paese, ha solo alimentato conflitti, ha sempre dato pessimi esempi. Bisognerebbe ignorarlo, non dargli visibilità ed usare le sue stesse armi. Mescolare nel torbido e creare scompiglio è il suo humus. Consapevoli di questo non lasciargli spazio…..Si sa a cosa mirano i suoi “buoni consigli”. Sorridere e andare avanti velocemente nella direzione opposta!!! Personaggio squallido inqualificabile, davvero miserabile, indegno. Si ritiene il padrone del PD e si comporta da tale. Pensa di poter decidere quando rientrare e a quali condizioni. Tra poco vorrà tornare a fare il capo.

PS: Gente, abbiamo una urgenza grave. Bisogna che il Popolo Sovrano conquisti, pur con gran ritardo, quelli che sono i suoi propri mezzi di comunicazione ed educazione: i media e le scuole pubbliche. Questi, fin dal primo respiro della Repubblica, dovevano essere dati a cittadini decisi ad alternarsi pro tempore in ogni impiego pubblico, così come vuol ls Democrazia. I padri fondatori, pollitici anch’essi, lasciarono invece l’intera Responsabilita Publica nelle mani dei delinquenti pubblici: gentaccia assunta a vita che aveva permesso nascesse, crescesse e si mantenesse il fascismo con tutte le sue turpitudini.

A noi spetta dunque il compito di far oggi quel che mai fu fatto, a causa dell’alto tasso di criminalità tanto tra gli assunti quanto tra gli eletti nel pubblico. (Devo ricordare il criminale sistema del voto di scambio?). Dobbiamo acquisire per vie legali il potere educativo/informativo ed ogni altro impiego/potere/ruolo pubblico: poiché essi sono un bene di proprietà comune (tanto che tutti li alimentiamo pagando ognuno fior di tasse) di primaria importanza per il carattere, l’identità, la funzionalità stesse della Repubblica.

Dobbiamo (è un grande onore, quanto un piacere unico) cacciare via a furia di grida: al ladro! al ladro!! al ladro!!! tutti coloro che da 75 anni ci derubano della Res Publica, accettando una investitura a vita (secondo l’uso monarchico/fascista) ch’è perfino illegale in una Democrazia e Repubblica. La Scuola e la RAI son nostre, non possono rimanere possedimento di carrieristi, monarchi, tiranni. La nostra amata Responsabilita Publica, nelle loro mani, sta decadendo sempre più ed a breve, senza un immediato intervento (al ladro! al ladro!! al ladro!!!) finirà per venir depredata dal privato.

Una consapevolezza chiara ed inoppugnabile ci guidi: la Democrazia si ha con la condivisione della Responsabilita Publica. Il Popolo è davvero Sovrano, possiede davvero il potere, solo alternandovisi: accedendovi a tempo determinato. In ogni potere pubblico, non nel solo legislativo. Non possiamo dunque non esigere con pieno diritto il godimento della nostra santa Repubblica per il tramite d’una Banca dei Pubblici Impieghi che permetta ad ognuno di farvi la sua parte.

Delinquenti pubblici: stavolta non vi sarà indulto a salvarvi. Ci avete ingannato, tradito, truffato. Ora però la vostra tirannide, la vostra monarchia, non ce le spaccerete più per “democrazia”, per “repubblica”. Stavolta, con procedimento del tutto legale, la pagate cara: per il passato, il presente ed il futuro di cui ci state privando.

Al ladro! Al ladro!! Al ladro!!! D’Alema Sta tramando con Berlusconi, ma vuoi vedere che lo sosterranno alla corsa per il Quirinale, cercando poi d’ incolpare altri (RENZI). Non mi stupirei. Se D’Alema ritiene che il periodo di Renzi è stata una malattia, io penso che Baffino è stato il cancro della sinistra e del ITALIA.Basta pensare che in piena pandemia! E mentre seppellivamo i nostri cari, lui sguazzava nella speculazione più fognaria.

Personaggio squallido inqualificabile, davvero miserabile, indegno ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo