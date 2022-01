Ha ragione da vendere …¡! Brava e preparata la nostra Meb. Purtroppo siamo nelle mani di politici che pensano solo al proprio rendiconto e non al bene del Paese.

Maria Elena Boschi, #Draghi, sarebbe del resto “un ottimo presidente della Repubblica”. Il problema del prossimo esecutivo, però, resta sul tavolo : “Per eleggere Draghi, però , serve che il Parlamento abbia le idee chiare sul dopo. Andare a votare nel 2022 sarebbe un errore”, dato che “governo tecnico senza la credibilità di Draghi sarebbe meno forte”

Secondo me, se Mattarella continuerà a rifiutarsi di fare il sacrificio per ulteriori due anni, l’ UNICO Presidente della Repubblica che possa garantire STABILITA’ E’ DRAGHI. Sarà lui che sceglierà il Presidente del Consiglio e certamente sarà una persona di sua fiducia che proseguirà il suo lavoro con la sua guida ed il suo sostegno.E sono sicuro che Draghi vorrebbe Renzi alla presidenza del Consiglio, ma aimé sappiamo che non è possibile, quindi non vedo altri all’altezza. Chi altri? RENZI SAREBBE UN’OTTIMO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E NE HA DATO APIA PROVA NEI 1.000 GIORNI. PURTROPPO NEMMENO DRAGHI, SIC STANTIBUS REBUS, POTRA’ NOMINARLO.MAGARI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “governo tecnico perche senza la credibilità di Draghi sarebbe meno forte” Mario Draghi PDC a vita per avere una garanzia in Europa.

ASSURDO pensare di relegare Draghi alla Presidenza del Consiglio senza il sostegno di Mattarella ( che ormai tutti stimano e considerano un ottimo Presidente). Un’ altra figura, per quanto apprezzabile possa essere, non avrebbe il carisma di Mattarella. Dovrebbe conquistarselo sul campo, cosa che richiederebbe tempo e lascerebbe Draghi a combattere con questa gabbia di matti, che gli impedirebbero di portare avanti il PNRR. Dubito che una personalità come Draghi, che si è conquistato l’ assoluto apprezzamento in tutto il mondo, ( pur con tutto l’ amore che possa avere per il Paese) sia disposto ad accettare un fallimento. Questo avverrebbe ( non credo di essere una Cassandra) se gli venisse chiesto di rimanere nella posizione attuale con un altro Presidente della Repubblica. Per concludere, a mio modesto parere, l’ unica soluzione, se Mattarella non cambia idea, è: DRAGHI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ed una persona di sua fiducia Presidente del Consiglio!!!

Ha ragione da vendere …¡! Brava e preparata la nostra Meb. Purtroppo siamo nelle mani di politici che pensano solo al proprio rendiconto e non al bene del Paese.

