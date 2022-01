Il Papa: «C’è chi non vuole figli, ma ha cani e gatti al loro posto. Negare maternità e paternità ci toglie umanità»

A France. Forse siamo preoccupati della fine che faranno i nostri figli, forse siamo preoccupati su come potranno sopravvivere, forse abbiamo capito che il mondo non avrà risorse sufficienti per poter far vivere serenamente i nostri figli..Forse per parlare dovresti aveccelo un figlio. Quindi stai sereno nella tua cupola dorata a dispensa consigli su temi che non conosci, che stai in buona compagnia..Ognuno è libero di scegliere! Parlare di umanità??? Molti uomini sono disumani altro che umani ! L’importante è fare tutto quello che fai con amore e prendersi cura delle cose che a noi piacciono!

Mettete al mondo dei figli e farli crescere in miseria non e amore e icoscienza. Santità deve fare gli appelli ai nostri governanti e fargli capire che i nostri figli non hanno niente di meno dai loro figli. Vedasi altri paesi anche europei, dove è facile fare e/o mantenere i figli. Decidere di avere figli non è più una libera scelta naturale… si dice da sempre che ci vuole incoscienza per mettere al mondo una nuova vita ma, ora, è bene farsi due calcoli, realistici. Non è più il tempo di: “Dove si mangia in 2 si mangia anche in 3” etc. Senza contare che va rispettato anche chi non si sente di diventare genitore.

Il Papa: “C’è chi non vuole figli, ma ha cani e gatti: ci toglie umanità”

Il Papa, nell’udienza generale, è tornato a parlare dell’ “inverno demografico”: “Tante coppie non hanno figli perché non vogliono, o uno e non di più” ma hanno “cani e gatti che occupano il posto dei figli”. “Questo negare la maternità e la paternità vi diminuisce, ci toglie umanità, la civiltà diviene più vecchia e senza umanità perché si perde la ricchezza della paternità e della maternità. E soffre la patria che non ha figli”.

Il Pontefice ha allora citato una persona che diceva: “Adesso chi pagherà le tasse per la mia pensione che non ci sono dei figli?”. “Chiedo a San Giuseppe – ha proseguito nella catechesi dedicata al ‘padre putativo’ di Gesù – la grazie di svegliare le coscienze e pensare a questo: avere figli, la maternità e la paternità è la pienezza della vita di una persona”. generare figli o adottare ”è un rischio ma più rischioso è non averne, negare la maternità e la paternità”. “Un uomo che non sviluppa il senso della maternità gli manca qualcosa”, ha concluso.

