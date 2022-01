La cosa più divertente è vedere oggi il coro unanime di consenso per MATTARELLA, una delle tante scelte che abbiamo proposto controcorrente, pagando poi un prezzo altissimo e che adesso vengono riconosciute scelte giuste per il Paese. Come per la crisi di un anno fa. La verità è una sola. La tua intelligenza politica disturba tantissimi uomini politici. Il fatto che nessuno accetti un confronto ne è la prova.

Il problema Matteo che seppur tu sia quasi l’unico politico ITALIANO onesto e intelligente ti sputtanato di continuo (più falsità che verità ma comunque sputtanato) quindi s’impone di trovare il modo in cui la tua intelligenza e competenza possa tornare ad essere elaborata dal “grande pubblico” ???? ma il grande pubblico acculturato o superficiale non cambia mai (in ITALIA) e solo capace di criticare, poi si nascondono dietro le foglie di rosmarino quando si tratta di confronti, perché sanno bene che non possono competere con l’intelligenza politica di Renzi. E sono del tutto CONVINTO sul fatto che il 40% era frutto del riformismo…Ma il grande pubblico a avuto paura del cambiamento aiutato dal accozzaglia dello STATUS QUO, altrimenti il 4 dicembre avrebbe vinto il SI. Quello italiano è un popolo sostanzialmente abbastanza analfabeta politicamente parlando, che guarda molto al “qui e ora” e al quale lI “riformismo” non piace un granché perché rischia di scomporre il rassicurante status quo della maggioranza. Caro il grande pubblici si sa che. Quando un personaggio è capace di rompere schemi precostituiti, ammuffiti, sclerotizzati.. lo si accusa “narcisismo esasperato”. Sempre e comunque un condottiero deve avere una dose di narcisismo. Deve emergere dal gruppo. Deve anche essere antipatico. Oppure rischia che non gli si può attribuire alcuna colpa!

La cosa più divertente è vedere oggi il coro unanime di consenso per MATTARELLA, una delle tante scelte che abbiamo proposto controcorrente, pagando poi un prezzo altissimo e che adesso vengono riconosciute scelte giuste per il Paese.

