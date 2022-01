Non solo obbligo vaccinale.Ecco le misure del nuovo decreto Covid

In Consiglio dei Ministri Italia Viva ha con forza sostenuto la proposta del Presidente Draghi di introdurre ulteriori misure per incentivare e accelerare la campagna di vaccinazione. I dati sono chiarissimi: per diminuire gli effetti gravi del virus serve vaccinarsi e farlo tutti. È una responsabilità verso i più fragili, che dobbiamo proteggere. Verso i ragazzi, che hanno diritto a continuare la didattica in presenza. Verso l’Italia che vuole e deve continuare a crescere. Elena Bonetti

Tra le altre cose il provvedimento, studiato per rallentare la diffusione dei contagi, introduce anche la necessità di green pass base per l’accesso ad alcuni servizi alla persona e accelera le procedure per i guariti.

Non c’è solo l’obbligo vaccinale per gli over 50. Le misure del decreto Covid, il cui obiettivo è «rallentare» la crescita dei contagi e proteggere le categorie più a rischio, riguardano anche servizi alla persona. Come si è detto, gli ultracinquantenni residenti sul territorio italiano (quindi anche cittadini europei e stranieri) saranno obbligati a vaccinarsi. Come ha chiarito Palazzo Chigi, l’obbligo decorre da subito e le sanzioni scattano dal primo febbraio. I lavoratori over 50 dovranno perciò avere il green pass rafforzato (per vaccinati e guariti) ed esibirlo dal 15 febbraio.

L’obbligo vaccinale riguarda, in maniera indipendente dall’età, anche il personale universitario – e la categoria si aggiunge a quella del personale scolastico, degli operatori sanitari, delle forze dell’ordine e dei lavoratori esterni che transitano nelle RSA.

Viene reso obbligatorio il green pass base (che si ottiene anche soltanto con la prima dose, con un tampone antigenico valido 48 o con un tampone molecolare valido 72 ore) anche per accedere a servizi alla persona come parrucchieri, barbieri, estetisti. La misura enterà in vigore dal 20 gennaio. Per l’accesso a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (salvo quelle considerate essenziali, come – si sa già – alimentari e farmacie) l’obbligo scatta dal 1 febbraio.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, che è stato fissato al 31 marzo, servirà il Green Pass rafforzato anche per alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre e fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistic, palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere ora anche all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto, aerei, treni e navi, trasporto pubblico locale.

Per i ragazzi, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla terza dose per i 12-15enni.

Da oggi scatta lo sblocco automatico del green pass per i guariti dal Covid. L’esito del tampone negativo sarà inserito dalla struttura o dalla farmacia sulla piattaforma informatica. Ciò vuol dire che non servirà più il certificato del medico.

Per i positivi, ecco le regole della quarantena:

– Per asintomatici da 3 giorni, con tre dosi o due dosi da meno di 120 giorni, l’isolamento è di 7 giorni. Si esce con test antigenico o molecolare.

– Per i sintomatici l’isolamento è 10 giorni. Si esce con test antigenico o molecolare.

I contatti stretti di un positivo non fanno la quarantena se hanno due o tre dosi da meno di 120 giorni, ma devono indossare la FfP2 per 10 giorni. Da più di 120 giorni devono stare in quarantena 5 giorni e uscire con tampone negativo. I non vaccinati fanno 10 giorni e si esce con test antigenico o molecolare.

Per quanto riguarda lo smart-working, è stata firmata dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a farne uso.

Sulla scuola ci sono disposizioni diverse a seconda del ciclo di studi. Per la materna, con un positivo si fermano le attività per 10 giorni per tutta la classe.

Per le elementari,con un positivo si attiva la sorveglianza con il testing, mentre l’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività. Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni.

Se i positivi sono due o di più, la classe va in Dad per dieci giorni.

Per le medie e superiori entra in gioco la differenza tra chi ha fatto o meno il vaccino. Con un positivo si attiva l’autosorveglianza e utilizzo delle mascherine Ffp2. Con due positivi va in Dad chi non è vaccinato o chi non ha ricevuto la dose booster dopo 4 mesi dalla scadenza del primo ciclo vaccinale. Gli altri “in regola” con i vaccini rimangono in presenza utilizzando le mascherine Ffp2 e attivano l’autosorveglianza. Con tre positivi tutta la classe va in Dad per 10 giorni.

Non solo obbligo vaccinale.Ecco le misure del nuovo decreto Covid ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo