Su gas e nucleare occorre eliminare la demagogia

Attività che dovrebbero essere sbloccate, secondo il presidente di Iv, in funzione del ruolo di accompagnatore che il gas naturale giocherà nel processo di transizione energetica. “Quelli che hanno bloccato le trivelle sono gli stessi che non volevano il Tap, che per fortuna abbiamo realizzato ugualmente, e gli stessi che oggi obbligano alla riaperture delle centrali a carbone perché privi di altre fonti nazionali”, ha affermato, definendo “inaccettabile che il Movimento 5 stelle abbia ottenuto perfino nel Lazio una moratoria sulle rinnovabili”. Interpellato sull’esclusione del raddoppio delle forniture di gas attraverso il Tap dai progetti di interesse comune della Commissione Ue, Rosato ha affermato che il gasdotto “è una risorsa per l’Europa e non solo per l’Italia: la diversificazione delle fonti di approvvigionamento è un vantaggio per tutti, e credo sia necessario evitare egoismi da parte dei singoli paesi”. Di fronte al problema urgente rappresentato dal caro bollette, il presidente di Iv si è detto favorevole ad una centralizzazione di alcune delle competenze che oggi sono in capo agli enti locali, precisando però che “non possiamo attendere una riforma, e per trovare urgenti soluzioni serve una collaborazione concreta tra Stato e Regioni”. Una collaborazione, ha concluso, che non prescinda da un serio coinvolgimento delle popolazioni locali.