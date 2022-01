TU. Vuoi un partitino mercenario,che ti permetta di fare l’ago della bilancia, per ottenere seggi,poltrone vendite di voti…il dalema ha sempre fatto questo,vi siete mai chiesto dove ha predo i soldi per comprare icarus..e’ una barca da un miliardo di lire,anche se in societa con altri due,come cazzo fa a parlare agli operai….grazie alla bicamerale!!! Noi FILIBUSTA D’Alema da quando noi abbiamo deciso di stare in IV con Renzi in preventivo abbiamo messo di dover affrontare azioni tipo quelle che tu hai descritto il problema semmai è un’altro la pochezza del popolo italiano.E non capisco chi milita nel.patito dei lucri personali ma i semplici elettori che hanno avuto solo calci nel sedere, perché sono così masochisti nel votare ancora questa finta sinistra? Ed ancora peggio se si astengono favorendoli ulteriormente.

IL RITORNO DELLA FILIBUSTA

Di D’Alema francamente me ne infischio, che vada dove vuole, il fatto non mi riguarda. A dirla tutta, che torni nel PD con tutti i suoi cari era prevedibile e previsto da tempo. Va bene così, dove è il problema?

Semmai il problema dovrebbe averlo chi pensava che il PD potesse essere quello che fondammo nell’ottobre 2007 e rilanciammo sulla linea riformista al Lingotto del 2017, contro la quale gli amici di D’Alema si impegnarono a far perdere il PD nel 2018.

Inutile ripetere la storia. D’Alema non fu mai d’accordo negli ultimi 60 anni con altri che non fosse sé stesso.

Non perché avesse una idea alternativa, semplicemente perché non è stato e non sarà mai d’accordo con niente che non parta dalla sua testa e non riguardi il suo potere personale.

Per questo lo troverete a sinistra, a destra, al centro, a seconda della sua personale convenienza, come un corsaro della politica che usa il partito del momento come una filibusta.

Adesso ha abbordato quella cosa, che lui stesso considera a metà tra la zattera della medusa e la cage aux folles, che si fa chiamare ancora PD, comandata, si fa per dire, dal Torero Camomillo, “il matador tranquillo, che dorme appena può”.

Con un D’Alema in casa saranno davvero cavoli loro.

Obbiettivo, mettere il cappio al collo a Draghi e rafforzare l’asse politico – affaristico con Conte, per riprendere il controllo del Paese sull’onda dei nostalgici del restate a casa a fare le torte e a cantare sui balconi che a comprare mascherine e ventilatori farlocchi ci pensiamo noi.

A proposito, quando vedrete la prossima bolletta di gas e luce ricordatevi che nel 2015, quando eravamo ammalati di renzismo, estraevamo metano a un costo di almeno 10/14 volte inferiore a quello che spendiamo oggi per acquistarlo all’estero, dopo che i successivi “guaritori” ne hanno limitato, fino quasi a bloccarla, l’estrazione. Ora gli stessi protestano per il caro bollette addossandolo

