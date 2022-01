L’arrivo di Draghi al governo è stata una sconfitta della politica o, come dice Renzi ancora ieri, “un capolavoro”?

“Un po’ tutti e due. È stato un capolavoro di Matteo Renzi . Solo lui, in quei difficili giorni di un anno fa, ebbe coraggio e fermezza nel voler andare fino in fondo, guidato dalla convinzione che l’Italia meritasse le energie migliori in quel momento cruciale. Nei momenti più difficili tanti di noi ebbero qualche istante di dubbio, lui no. Ed un paese serio dovrebbe riconoscerglielo. Credo anche, però, che a rendere necessario l’arrivo di Draghi sia stato in qualche misura un fallimento di sistema, indipendentemente dai singoli protagonisti. Il fallimento di una politica che da qualche decennio ha smesso di formare, selezionare e ricambiare classe dirigente, ma che ha preferito saltare direttamente alla terza fase (il ricambio), con i risultati che si sono, mediamente, visti in questa legislatura. Ma le cui cause vengono da lontano.” Straordinario Luigi Marattin

Nel 2022 dovremo raggiungere 102 obiettivi nell’ambito del Pnrr (tra riforme, traguardi e obiettivi numerici); altrimenti i soldi di quest’anno – 40 mld in tutto – non arriveranno e il Pnrr per noi finisce qua. Non solo, c’è anche il possibile aumento tassi della bce che espone il nostro debito pubblico. I partiti hanno rialzato la testa e credo che Draghi sia stanco. Le sue ispirazioni per il Quirinale nascono secondo me principalmente dalla presa di coscienza che con questo parlamento l’Italia è praticamente irriformabile e che, avendo le mani legate dopo un primo momento di accondiscendenza dei partiti, sia meglio e più incisivo un “controllo” dall’alto. Mi chiedo fino a che punto ne siamo tutti consapevoli. Ok, è una domanda che giro a Salvini, Conte, Letta, Bersani, Berlusconi. Ovvero a chi dall’interno della maggioranza di governo un giorno si e l’altro pure, direttamente o indirettamente, cerca di minare Draghi e il suo operato. MI SCAPPA DA RIDERE. LORO COMPSAPEVOLI! CONSAPEVOLI questi? ma avete visto chi siede in parlamento eccetto un 20%gli altri sono lì per lo stipendio gli elettori non si rendono conto chi mandano la sopra dopo aver chiamato Draghi adesso è diventato il colpevole ed il problema senza rendersi conto che il problema sono loro

