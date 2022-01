NON HO TEMPO DA PERDERE. A me le bandierine non interessano più e meno che meno le etichette.

Provo a sturare le orecchie a quei raffazzonati del nulla di sx populista.

Il PD attuale non difende più i suoi valori fondativi. Vogliamo parlare di giustizia?. Penso che alcune posizioni siano dettate dalla convenienza di non sporcarsi le mani in un partito che deve essere costruito in questo momento controcorrente. Eppure alcune persone giovani lo stanno facendo, tante nei territori e questo mi da’ speranza. Quanto alla quarantenne, pur nel rispetto che Matteo ci ha sempre raccomandato, devo dire che mi aveva già deluso tempo fa quando a chi le chiedeva se fosse renziana, rispose con arroganza nei modi, di essere isabelliana., dimenticando che ,a suo tempo, Matteo era stato l’unico a sostenerla. Molti giovani come lei che però vanno controcorrente, sono orgogliosi di esserlo. Se uno il coraggio non ce l’ha, non se lo può inventare. Troppo comodo salire sul carro del vincitore, quando le porte saranno spalancate. Se si crede nel riformismo bisogna sostenere Italia viva, non un’accozzaglia di persone unite da una relazione di potere.

A me le bandierine non interessano più e meno che meno le etichette. Quindi il dibattito astratto su quanto sia vero il riformismo di sinistra o quanto non esista un riformismo di centro per arrivare, dopo quasi due secoli di storia e tonnellate di libri, a ripetere il mantra del riformismo che “è un processo attraverso il quale si risolve un problema preesistente, non è l’esercizio del lamento che porta a cercare altri spazi, altre compagnie che si riconoscono in altri valori” lo trovo un temino stucchevole e inutile.

Soprattutto se innescato da politici “giovani” dai quali vorrei sentire qualcosa di diverso rispetto alle stesse considerazioni che hanno prodotto gli esiti deludenti dei “riformatori” della mia generazione. Quella dei D’Alema, dei Veltroni, fino ai Bettini, per intenderci.

So di dire una cosa impopolare, perché criticare i “giovani” riformisti oggi in carriera presta il fianco a farsi affibbiare, nella migliore delle ipotesi, il marchio dell’anziano bilioso e retrogrado, nella peggiore quello del vecchio rimbecillito.

Faccio notare, tuttavia, che non ho alcuna posizione di potere da conservare, né alcuna carriera da fare, e che è proprio la mia età avanzata che mi costringe ad una concretezza che spesso manca ad alcuni di quei 40enni, tutti protesi a farsi segnalare. Non tutti, fortunatamente. Si trovano ottimi giovani soprattutto dai 20/25 anni in giù.

Perché io, che ho fatto già molti errori politici, ma ho sempre lottato a sinistra per il cambiamento, ora non ho più tempo da perdere e non mi posso più permettere di sbagliare se voglio vedere realizzata qualcosa di buono. Quei “giovani” riformisti in carriera, invece, possono permettersi di sbagliare e lo fanno, a cominciare dalle chiacchiere disinvolte, perché sanno di avere tutto il tempo per riparare. Io no.

Allora, siccome le chiacchiere stanno a zero, chiedo ai 40enni della sinistra al potere, nazionale e locale, che parlano di riformismo e pensano di trovarlo solo nell’ultimo luogo dei miei errori, dettati da malriposta fiducia continuata e aggravata da somma ingenuità, cioè nel PD, di citarmi almeno 4 battaglie riformiste originate da quel partito e vinte negli ultimi tre anni.

Sono escluse le riforme dei tre anni scarsi del governo “renziano”, come industria 4.0, fatturazione elettronica, 14° ai pensionati sociali, unioni civili, biotestamento, leggi sull’autismo e “dopo di noi”, contro i reati ambientali e il caporalato, contro le dimissioni in bianco, riforma del terzo settore e del servizio civile, la prima legge per gli spettacoli dal vivo e tante altre. Perché sono precedenti, ma soprattutto perché equivarrebbe a riconoscere che il PD di Renzi era più riformista di quello attuale.

E non mi parlino di Family Act, di assegno unico universale, di sblocco dei cantieri (ricordate Zingaretti? “si vede che Renzi c’avrà i soldi”), perché dire che quelle sono state battaglie nate nel PD è una balla che va bene per la propaganda. Sappiamo bene tutti che quelli sono stati obiettivi raggiunti sui quali le idee e la perseveranza di Italia Viva hanno saputo trascinare tutta l’attuale maggioranza.

Il PNRR? Se non ci fosse stata Italia Viva saremmo ancora a carissimo Ciampolillo e Draghi al governo è stata la riforma più grande. Non faccio polemiche, né mi lamento, sono solo perentorio perché aspetto risposte oneste e tempestive.

Credo che le Agorà diranno una parola definitiva sulle sorti del riformismo “più de sinistra”, quello col bollino di qualità rilasciato dalla stessa ditta che lo fabbrica.

Si, ho scritto proprio “parola definitiva” e non so se mi spiego, purtroppo.

PS: In sintesi, al dominio di Renzi nel Pd hanno posto fine gli elettori: oltre che negli appuntamenti ricordati, in via definitiva il 4 marzo 2018. Certo, aiutati da chi è rimasto nel Pd ed ha combattuto da dentro e da chi dal Pd è uscito e ha combattuto da fuori. Ma l’impianto difettoso del Pd rimane, sebbene, dopo l’avvento di Zingaretti e Letta, implicito e bilanciato dal timido affacciarsi di qualche vocina laburista e Keynesiana, sospinta dal cambio di stagione culturale e politica. Parole di Fassina riportate nell’articolo Non si potrà più dire che sia stato Renzi portare il partito al minimo storico nel 2018

