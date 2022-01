SONO TRE I MOTIVI PER CUI MARIO DRAGHI HA EVITATO UNA CONFERENZA STAMPA PER ILLUSTRARE IL DECRETO CON CUI È STATO INTRODOTTO L’OBBLIGO VACCINALE PER GLI OVER 50 – A FINE SERATA DAVANTI AI MICROFONI DOVEVANO ANDARE SPERANZA E GELMINI MA POI PD, LEGA E BRUNETTA HANNO FATTO IL DIAVOLO A QUATTRO – LA SPARATA DI MACRON CONTRO I NO VAX (“GLI VOGLIO ROMPERE LE PALLE”) HA “COPERTO LE SPALLE” AL GOVERNO ITALIANO CHE SI E’ SENTITO PIU’ LIBERO DI INTRODURRE L’OBBLIGO VACCINALE…

Sono tre i motivi che hanno spinto Mario Draghi a non tenere una conferenza stampa per spiegare agli italiani le ragioni del decreto con cui è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50.

1) Gli articoli che compongono il decreto, partorito dopo una giornata burrascosa di scazzi tra ministri e forze di maggioranza, non sono quelli che Draghi avrebbe voluto. Il documento, frutto di una penosa e tortuosa mediazione, è lontano da ciò che l’ex Bce sperava. Tra l’altro il decreto, dopo quasi due giorni, non è ancora apparso in Gazzetta ufficiale (ci sarà stasera?) e gli articoli che lo compongono sono ancora in bozza, sono tutti da limare, definire, aggiustare (anche per mettere una pezza alla stronzata della multa da 100 euro per gli over 50 che non si vaccinano).

2) Esporre il decreto, ancora in costruzione, in conferenza stampa avrebbe esposto Draghi alle domande dei giornalisti. Ma cosa avrebbe potuto spiegare, visto che il documento è ancora da cesellare?

3) Tra le domande dei cronisti non sarebbero mancate quelle sulla sua possibile elezione al Quirinale e Draghi, con tartufesca prudenza, vuole tenersi a distanza di sicurezza dall’argomento…

La mancata conferenza stampa ha portato a quell’imbarazzante scenetta dei ministri Brunetta e Speranza incappottati in strada a sproloquiare davanti ai microfoni. Ma non è così che sarebbe dovuta andare. Alla fine della giornata di lavori, in cui le forze di maggioranza si erano scalciate e sfanculate, s’era deciso di spedire davanti ai giornalisti il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il ministro per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini. Ma prima il Pd e poi la Lega hanno dato in escandescenza, sentendosi bypassati. Ha scapocciato anche il ministro Brunetta, convinto che i contenuti del decreto fossero così strettamente legati alle competenza della Pubblica amministrazione che nessuno più di lui avesse la titolarità dello spiegone serale. Alla fine li hanno imbacuccati e lanciati in strada: “Uscite e parlate”.

Ps: il decreto che introduce l’obbligo vaccinale per gli over 50 è stato “ispirato” dalla sparata con cui Macron ha ribadito la volontà di “rompere i coglioni ai no vax”. Il presidente francese si è lanciato in questa dichiarazione solo dopo essere stato rassicurato dai sondaggi: la maggioranza dei suoi concittadini è favorevole al vaccino e vede di buon occhio una maggiore severità verso i no vax. Con la netta presa di posizione di Parigi, anche il governo italiano ha sentito le spalle coperte per introdurre l’obbligo vaccinale.

