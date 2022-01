COME SI FA A PROPORRE DI MAIO PREMIER. MA DOVE CREDONO D’ESSERE SU SCERZI A PARTE! POVERA ITALIA IN CHE CONDIZIONE SI E RIDOTTA.

In Onda, Matteo Renzi demolisce Luigi Di Maio: “Di Maio premier? Più credibile pensare che io giochi al posto di Vlahovic centravanti della Fiorentina”

CON RAGIONE Matteo Renzi ironizza su Luigi Di Maio. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, il programma di La7 del 7 gennaio, il leader di Italia Viva frena sulla possibilità che il ministro venga nominato premier dopo Mario Draghi. “È più credibile pensare che io giochi al posto di Vlahovic centravanti della Fiorentina che Di Maio faccia il Presidente del Consiglio”, tuona in una battuta. E ancora: “La considero quasi un’eresia blasfema, quindi non esiste”.Sempre sul Movimento 5 Stelle, Renzi aggiunge che nessuno vuole andare a votare, men che meno i grillini. “Draghi? Non c’è un italiano con la stessa autorevolezza, è un bene per questo Paese”. E ancora: “Può fare perfettamente il presidente del Consiglio o il Presidente della Repubblica, il punto è che ci vuole la politica per capire qual è lo scenario con Draghi a Palazzo Chigi o con Draghi al Quirinale. In Parlamento non vuole andare a votare nessuno, a cominciare dai pentastellati”.E, se non si vuole un tecnico, a guidarlo potrebbero essere proprio i Cinque Stelle, partito di maggioranza relativa, con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. E faremo ridere il mondo intero e addio al PNRR. Ma poi! Con quali voti? In questo Parlamento, è la convinzione, i consensi per non vedere concludersi la legislatura si trovano, anche se Salvini e Renzi scegliessero di restare alla finestra.

E dai nostri bastian contrari senza visione di GRULLANDIA E PDOTI PARTE LO SLOGAN RENZI SPARISCI!

Se sparisce lui sparisce anche Bersani visto che ha meno voti. Ma i partiti non vogliono forse un proporzionale ancora più proporzionale? Dunque Renzi non sparisce. Renzi sparirebbe se gli si desse ragione e si spingesse per il maggioritario . Ma siccome Renzi ha sempre torto , o così almeno dicono i nostri bastian contrari senza visione, Renzi ce lo teniamo e col suo 4% continua a dare le carte. Alla fin fine se col 4% fa e disfa governi vuol dire che questi governi che durano poco si reggono su nulla. I governi buoni mica cadono perché lo decide un partito col 4%. Ci provi il Di Maio col suo 14% a far cadere un Draghi che ci consegna il 6% di crescita. Ci si può riuscire ? No. E nessuno è riuscito a far cadere il governo Renzi o quello Gentiloni. Perché ? Perchè avevano invertito i dati riguardanti disoccupazione e crescita. Ps. IO vorrei che sparisse, visto che sono stufo del dibattito su Renzi e del fatto che restiamo fermi. Lo abbiamo finalmente capito che sull’Europa aveva ragione Renzi e non quelli che volevano il referendum sull’euro, stessa cosa sulla Tav (lo ha detto Conte che costa più non farla che farla) , stessa cosa su quota 100, stessa cosa sulle trivelle (ringraziamo i no Triv per gli aumenti delle bollette) , stessa cosa sui contratti a tutele crescenti visto che nessuno li ha modificati. Aveva ragione pure sul titolo V e sulla clausola di supremazia (come ci ha fatto capire la pandemia). E sul maggioritario. Senza Renzi si può fare qualcosa in tal senso?Se proprio dobbiamo tenerci questi politici sogno il tandem Renzi PREMIER-Draghi PDR.

COME SI FA A PROPORRE DI MAIO PREMIER. MA DOVE CREDONO D'ESSERE SU SCERZI A PARTE! POVERA ITALIA IN CHE CONDIZIONE SI E RIDOTTA.

