«Senza No Vax tutta Italia sarebbe zona bianca»

A parte coloro che non possono farlo per ragioni mediche e che sono le prime vittime perchè più deboli, i no-vax per scelta sono untori criminali. Vanno allontanati dalla società, che si mandino al confino in un’isola deserta così si divertiranno a stare fra simili. Sono furiosa. Sono furiosa con la destra che non ha consentito a Draghi di mettere l’ obbligo a tutti. Stanno distruggendo la vita di noi tutti e non ne hanno il diritto. Stanno distruggendo l’ economia e non intendo la grande economia, ma quella dei settori che avevano già enormemente sofferto per via del Covid ed ora sono costretti a chiudere di nuovo. Si sarebbe dovuto mettere l’ obbligo da SUBITO, ma non è troppo tardi. Lo facciano, punto e basta!!!!!

Sono degli ignoranti.e ruriani lecca culo, ok tipico atteggiamenti del ignoranta rufiano.Sono per i ricchi. Non gliene frega niente del popolo che le sta accanto, in tutti i contesti. La dx e la setta di grullandia lavora sulla cima della piramide, vuole disintegrare la base perché il divario è talmente alto che non temono di cadere. Salvini Meloni e GRILLO hanno urlato sei mesi interi, in tutte le piazze di ogni dove nel 2019, ha coinvolto la massa ignorante e poi si sono messe la mascherina a settembre sono stati fra i primi a vaccinarsi. Non ma non sono tornati nelle piazze per far cambiare idea, no. A natale abbiamo avuto la caduta dello sciopero del 16. Se controlliamo le città più coinvolte sono quelle. Ora tutti quelli non vaccinati, che continuano a contagiare anche i vaccinati. Sono dei terroristi occulti.I no vax sono la dittatura …..si vergognassero!!!!! I no vax sono il male assoluto,I no vax sono la dittatura …..si vergognassero!!!!! hanno bisogno di uno psichiatra, ma, da uno bravo. I no vax sono il male assoluto, hanno bisogno di uno psichiatra, ma, da uno bravo. Anziché limitare i reparti per i malati oncologici, chiudere i no Vax nei palazzi disabitati con solo pastiglie visto che per loro il Covid non esiste.

Così ci liberiamo presto di loro.

«Senza No Vax tutta Italia sarebbe zona bianca»

