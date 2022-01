Sempre incisivo e con le idee chiare, un passo avanti a tutti. Ha dovuto anche sopportare la snob Concita, insopportabile con le sue arie. Come Lui non c’è nessuno! e ho detto tutto! Chi non capisce nulla non c’è rimedio è non capirà un solo discorso di Renzi …e guardate che usa un linguaggio che anche i duri come le sorbe dovrebbero intendere qualcosetta.

Che sia il “N°1” lo si sapeva tempo, quello che invece non si riesce ad immaginare, è che molti, troppi italiani siano così ottusi da non capire, o da non voler capire, che Renzi (in primis) e tutto il gruppo di Italia Viva, sono veri politici, capaci di leggere il futuro indovinando molto prima, la terapia giusta per questa Italia mal governata. (tranne l’attuale governo) Il mondo intero vorrebbe avere un Renzi, mentre noi vediamo una guerra continua contro di lui. Questa è l’intelligenza italiana.

Bravo meno fumino del solito cresciuto in meglio ancora di più la guerra contro di lui sarà infinita gli altri non reggono il suo passo qui la dc ha fatto scuola di politica infatti lui è un politico gli altri politicanti allo sbaraglio.

Amettete una cosa sola : la straordinaria capacità di assimilare dati, numeri, informazioni….per questo è il migliore : sa tutto quello che dovrebbe sapere un politico , senza peraltro che sia necessario essere specialista in una nessuna delle materie che compongono lo scibile del ‘politico’ secondo la sua definizione ; materie , che comunque padroneggia senza eccessive incertezze, di cui ha la bussola, perchè ascolta, studia , impara.. Se poi ci aggiungi le qualità morali…Beh io uno così, un politico cosi coincidente con la migliore rappresentazione che di un politico si possa avere, confesso, non l’avevo mai vista prima. Un fenomeno naturale.

UN GRANDE MATTEO RENZI L'ALTRA SERA #IN ONDA SULLA #LA7.SE NON LO AVETE VISTO VE LO DICO IO.

