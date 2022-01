“Investiamo in educazione e in sanità: non consideriamo la scuola come luogo per untori, ma al contrario trasformiamola in un presidio di salute e di libertà.”

Io sostengo al 100% la linea di Draghi sulle riaperture delle scuole. Quando c’è qualche problema la prima cosa che in tanti propongono di chiudere è la scuola. Ma è un errore clamoroso. Teniamo aperte le scuole, contro la povertà educativa, ma anche come hub per mandare team medici a vaccinare dentro le scuole. Quando ero ragazzo, a scuola facevamo la visita medica. Sa quanti ragazzi, magari più poveri, non possono permettersi visite accurate? Investiamo in educazione e in sanità: non consideriamo la scuola come luogo per untori, ma al contrario trasformiamola in un presidio di salute e di libertà.”

Sì, leggo dichiarazioni roboanti di catastrofi in arrivo. Non le condivido. Mi sembra allarmismo ingiustificato. E direi basta con la lettura quotidiana del bollettino cinico. Guardiamo dentro i numeri, non spariamo a casaccio. A fine marzo 2020 le immagini dei camion con le bare facevano il giro del mondo. Allora avevamo più di 80mila contagiati e 4mila persone in terapia intensiva. Oggi i contagiati sono venti volte di più: oltre un milione e 600mila.

