Cari politici , servono più decisori e meno garanti. Tutti parlano del garante come se il decisore contasse poco o nulla: è vero il contrario.

Non garantire ma decidere: ecco, il bipolarismo italiano dovrebbe essere (quasi) tutto qua, in questa dicotomia. C’è una frase in un intervista do renzi e postata su queste pagine che dovrebbe diventare colonna portante di chiunque voglia fare buona politica. E, dico di più, di chiunque voglia fare buona politica sia da destra che da sinistra. “Sappiamo tutti – scrive RENZI – che la questione vera per l’Italia non è ‘garantire’ ma far accadere le cose. Abbiamo avuto ottimi presidenti della Repubblica negli ultimi trent’anni che non hanno però potuto evitare un declino drammatico del paese. La vera sfida – e la vera gloria – sta nella capacità di sbloccare finalmente un paese fermo da almeno tre lustri”.

Per dirla tutta, alla politica servono meno garanti e più decisori. Perché solo una politica davvero decisionista può far ripartire l’Italia. Solo una politica che abbia il coraggio di entrare nel merito del nostro futuro, che abbia il coraggio di investire, di dire i no o i sì che servono, può davvero dare speranza a un’Italia che, altrimenti, sarà sempre più periferia di imperi altri e lontani. Quel che serve è una politica che non si attardi a litigare su qualche anno in più o in meno sull’obbligo vaccinale, che non rincorra qualsiasi paura, ogni interesse. Serve una politica che abbia la forza del generale contro la debolezza del “particulare”.

E invece la centralità del dibattito attuale sulla presidenza della Repubblica corrisponde tristemente alla supremazia ideologica della garanzia sulla decisione. Tutti parlano del garante come se il decisore contasse poco o nulla. Lo stesso Mario Draghi che, a quanto pare, non vede l’ora di salire al Quirinale, sembra tradire quel che Draghi stesso rappresenta nella speranza degli italiani: una politica che sappia decidere.

Anche su questo ha ancora ragione RENZI: all’Italia serve un governo che governi, serve un governo stabile che sia centro di gravità permanente dell’azione politica, che non sia considerato, come lo è da troppi anni, una seconda o terza scelta di cui sostanzialmente vergognarsi.

È così: fino a quando il governo non tornerà ad essere il motore primario della politica, l’Italia sarà destinata a sicuro declino. Un salto (di qualità) che però, bene ribadirlo, non si può pretendere che arrivi da un ennesimo “salvatore della patria” che con la politica ha poco a che fare. No, la responsabilità è tutta politica. E democratica.

Serve coraggio, molto coraggio. O così, oppure il futuro è segnato: ingabbiata da troppo garanzie, bloccata da una burocrazia livellatrice, frenata da un politica che si è fatta sindacato, l’Italia sarà destinata a infiniti dibattiti che si fondano sul nulla e portano al nulla. Un nulla garantito alla perfezione. Un nulla che è morte civile.

